Anzeige

Die Strategie klingt einfach, die Umsetzung dürfte dennoch mühsam werden: Wenn Fußball-Regionalligist SV Waldhof am Sonntag (14 Uhr) bei Abstiegskandidat TuS Koblenz antritt, wollen die Mannheimer an ihren starken Auftritt gegen den FC-Astoria Walldorf (2:2) anknüpfen, aber diesmal ihre Chancen effizienter nutzen. „Wir wollen so viel Druck erzeugen, dass der Gegner irgendwann in die Knie gehen muss“, fordert SVW-Trainer Bernhard Trares. 26 Torschüsse hatte er gegen Walldorf gezählt.

Das muss in Koblenz wieder anders werden, wenn die Mannheimer (51 Punkte) im Rennen um Platz zwei gegen Kickers Offenbach (53) und den SC Freiburg II (48) keinen weiteren Boden verlieren wollen. Der OFC muss am Montagabend im Fernsehspiel auf Sport1 beim FSV Frankfurt ran, Freiburg II trifft am Sonntag auf den TSV Steinbach.

Keine Tore in Koblenz erzielen kann Angreifer Benedikt Koep, der nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Walldorf gesperrt ist. Dafür kehrt Mittelfeld-Antreiber Daniel di Gregorio nach abgesessener Gelbsperre ins Team zurück.