DSKC Eppelheim II geht als Tabellenletzter in Rückrunde

Der DKC 79 Altlußheim hat am letzten Vorrundenspieltag die Halbzeitmeisterschaft noch verspielt. Altlußheim verlor bei der TSG Haßloch 2640:2722 und hat die Tabellenführung an Germania Karlsruhe abgegeben, das die SG DKC/RW Neulußheim 2676:2660 schlug. Beide Teams gehen punktgleich in die Rückrunde.

Bei Altlußheim fehlte es in Karlsruhe vor allem im Abräumen (822:895). Beate

...