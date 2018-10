DSKC fordert Meister im Derby alles ab

Die Zuschauer durften mit diesem Bundesliga-Derby wahrlich zufrieden sein. Sie hatten zwischen DSKC Eppelheim und SG Plankstadt lange Zeit ein spannendes Spiel mit hochklassigen Ergebnissen gesehen. Letztlich reichte dem DSKC auch die beste Saisonleistung nicht, um der SG die ersten Punkte abzuknöpfen. In die Vollen erwies sie sich als zu stark (1933:1845), nur im Abräumen waren die Eppelheimer Sportkeglerinnen etwas besser (993:983) und hatte weniger Fehler (23:26).

Im Starttrio feierte Malina Hassert beim DSKC ihr Erstligadebüt, war aber zu nervös und hatte nach 50 Wurf nur 195 Kegel umgeworfen. „Möglicherweise hätte sie sich im zweiten Durchgang gesteigert, aber wir wollten uns die Chance aufzuholen, nicht nehmen lassen“, begründete Natascha Harlacher den Wechsel. Das fruchtete auch, denn Ulrike Hindenburg spielte sehr gute 253 Kegel drauf. Da Natalie Hafen und Harlacher ohnehin stark drauf waren, führte Eppelheim nach dem Starttrio 1427:1395. Bei Plankstadt war Yvonne Schränkler nicht so stark wie gewohnt, Luisa Ebert brachte das Kunststück fertig, mit zehn Fehlern noch auf 476 Kegel zu kommen. Grundlage dafür war, dass sie mit 399 Kegeln in die Vollen beste Akteurin beider Teams war.

Im Schlusstrio wurde es noch hochklassiger. Nicole Müller-Stapf zeigte eine überragende Vorstellung und kam mit Bahnen von 254 und 276 auf eine neue persönliche Bestleistung von 530 Kegeln (bisher 514). Dabei räumte sie 210 ab.

Müller-Stapf hatte immerhin eine Steffi Blach neben sich, die auch glänzend in Form war. Sie kam auf 521 Punkte (204 geräumt). Ein faszinierendes Duell zwischen den beiden. Sirikit Bühlers erster Auftritt nach ihrem Wechsel von Eppelheim nach Plankstadt wurde zur Demonstration. Mit der Tagesbestleistung von 532 Kegeln (206 geräumt) nahm sie der keineswegs schwachen Lisa Erles 79 Kegel ab. Und da Katrin Pozarycki beim DSKC einen ganz schwachen Tag erwischt hatte, brachte Sabrina Amtsberg (336 in die Vollen) den Sieg nach Hause. Über 2900 Kegel hatte die SG in der Classic-Arena noch nie geschafft. Der Meister bleibt ungeschlagen, und da Konkurrent Leimen die erste Niederlage kassierte, hat Plankstadt nun zwei Punkte Vorsprung.

DSKC: Hafen 503, Hassert/Hindenburg 195+253=448, Harlacher 476, Müller-Stapf 530, Erles 453, K. Pozarycki 428.

SG: Foos 458, Ebert 476, Schränkler 438, Blach 521, Bühler 532, Amtsberg 491.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.10.2018