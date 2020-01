Duell der Enttäuschten

Das Zweitligaderby der beiden Lußheimer Kegelteams ist ein Duell der aktuell Enttäuschten. Der DKC/RW Neulußheim ist nach der überraschenden Niederlage in Ludwigshafen auf den siebten Platz zurückgefallen. „Die Form der Mannschaft lässt derzeit sehr zu wünschen übrig“, stellt Carmen Lacher fest. Das Spiel in die Vollen hat sie als sehr große Schwäche ausgemacht. „Allzu große Hoffnungen dürfen wir uns nicht ausmalen, aber wir haben etwas gutzumachen“, meinte Lacher. Vier Punkte beträgt der Abstand zum Tabellendritten DKC 79 Altlußheim mittlerweile. Jener dritte Platz, den Neulußheim eigentlich als Saisonziel ausgegeben hat. Mit vier Siegen in fünf Spielen ist zumindest die Heimstärke noch vorhanden.

Bei Altlußheim zeigt der Trend ebenfalls nach unten. Gegen Spitzenreiter Karlsruhe gab es die dritte Niederlage in Folge. Im letzten Jahr mussten die Gäste die Punkte in Neulußheim lassen, allerdings hat Altlußheim in dieser Runde bereits bewiesen, dass auch auswärts nicht nur Siege, sondern auch sehr gute Ergebnisse möglich sind. Das größte Manko sind die stark schwankenden Leistungen und die Schwäche ins Abräumen. Aber das Team ist sich der Schwächen bewusst und wird versuchen, diese gegen Neulußheim in den Griff zu kriegen.

„Es wird heiß hergehen“

Direkt nach dem Erstligaderby treffen am Sonntag die SG BW/GH Plankstadt II und der DSKC Eppelheim II ebenfalls in der Mehrzweckhalle aufeinander. Die heimstarken Plankstädterinnen sind als Tabellenvierter klar favorisiert. Im Hinspiel setzte Eppelheim II eine nicht spielberechtigte Akteurin ein und verlor die Punkte am grünen Tisch. „Uns ist allen bewusst, dass es heiß hergehen wird“, meinte Gaby Rühle und freut sich auf ein spannendes Spiel mit vielen guten Ergebnissen auf beiden Seiten. „Durch unseren ersten Auswärtssieg am letzten Wochenende ist die Motivation nur noch größer geworden, auch zu Hause zu punkten“, sagte Gaby Rühle.

Schlusslicht Eppelheim II gelang am letzten Wochenende gegen Haßloch der erste Heimsieg der Saison. „Das war sehr wichtig für unser Selbstvertrauen“, atmete Natascha Harlacher zwar auf, aber „wir haben einiges an Punkten aufzuholen, was vor allem bei Auswärtsspielen immer schwer ist.“ Die Bahnen in Plankstadt gäben viel her und sind dem DSKC II nicht unbekannt. „Mein Wunsch für Sonntag ist, dass wir wie in Ludwigshafen zeigen können, was wir drauf haben und uns mit der nötigen Portion Glück nochmals zwei Auswärtspunkte aufs Konto schreiben können.“

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.01.2020