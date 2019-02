Duell der Reserven bei der TSG Ketsch

Während die Handballerinnen der TSG Ketsch II eine Heimpartie absolvieren, geht es für den Rest der Teams unseres Verbreitungsgebiets auf Auswärtsfahrt.

In der 3. Liga kommt es zum Vergleich der Reserveteams. Zu Gast in Ketsch ist die TuS Metzingen, die im aktuellen Ranking allerdings wesentlich besser als die TSG II dasteht. Nach dem Ausfall von Lara Eckhardt, die sich bei ihrem letzten „Aushilfsjob“ für die zweite Mannschaft einen Nasenbeinbruch zuzog (wir berichteten mehrfach), bleibt abzuwarten, ob andere Kandidatinnen aus der Ersten nominiert werden. Aber auch Bundesligist Metzingen könnte Verstärkungen mitschicken. Dort wurde der aktuelle Spieltag bereits am Donnerstag absolviert. Coach Adrian Fuladdjusch blickt dennoch optimistisch voraus: „Nach dem Bietigheim-Spiel war in den Gesichtern die Galligkeit auf Wiedergutmachung zu sehen.“

Topspiel in der Badenliga

„In der Badenliga steht ein Topspiel an“ titelte unsere Partnerzeitung Weinheimer Nachrichten im Hinblick auf das Verfolgerduell zwischen Viernheim und Heddesheim. Die hiesige HG Oftersheim/Schwetzingen (aktueller Tabellenführer, aber mit einem Minuspunkt mehr belastet) macht hingegen „nur“ beim Mittelfeldteam TSV Rot ihre Aufwartung (Sonntag, 16 Uhr), könnte aber im eigenen Erfolgsfall Profiteur des Spielausgangs in Südhessen sein. Doch Rot ist daheim alles andere als einfach zu bezwingen, bewahrte in der Parkringhalle bislang seine weiße Weste. Hinzu kommt, dass Neutrainer Marcus Gutsche zuletzt auf bis zu zehn Akteurinnen verzichten musste.

Ligarivale TV Brühl hat beim TSV Rintheim scheinbar die einfachere Aufgabe vor sich (Samstag, 20 Uhr), denn das Karlsruher Team hat bislang nur einmal zuhause gewonnen – gegen Schlusslicht Birkenau I – während sich der TVB anscheinend im Aufwind bewegt. Also nicht nur vom Papier her eine klare Sache. Trainer Franz-Josef Höly wollte in dieser Trainingswoche auf die Euphoriebremse treten, schließlich überzeugten seine Mädels spielerisch bisher nicht uneingeschränkt gegen schwächer eingestufte Teams.

Während die Oberliga-Mannschaft von St. Leon/Reilingen pausiert, ist HSG II bei der Spvgg Ilvesheim (Samstag, 18 Uhr) gefordert, ihren aktuellen zweiten Platz in der Verbandsliga zu verteidigen. mj/ako

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 01.02.2019