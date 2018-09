Duell der „Zweiten“

Nach dem starken Auftritt bei einem schwachen Drittliga-Rückkehrer TG Pforzheim, wollen die Handballerinnen der TSG Ketsch II nun auch vor heimischer Kulisse bestehen. Doch ihr Gast, ebenfalls eine zweite Mannschaft, der Unterbau des Bundesligisten SG BBM Bietigheim, sollte eigentlich von anderem Kaliber gestrickt sein.

Aber das Schwaben-Team, Zweiter in der Südstaffel der letzten Saison, bezog zum Auftakt eine schmerzliche Heimniederlage, wurde von Oberligameister SG Kappelwindeck/Steinbach mit 33:25 abgezogen. Trotzdem wollte TSG-Coach Adrian Fuladdjusch die Vorbereitung auf diese Partie, nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn im gegnerischen Team stecke, wie in seinem eigenen, noch viel Potenzial.

Hohe Hürde für die HSG

In der Oberliga erwartet die HSG St. Leon/Reilingen beim zweiten Heimauftritt in Folge den TSV Wolfschlugen. Dieser ziert – wenn auch nach zwei Spieltagen noch nicht sonderlich aussagekräftig – die Tabellenspitze. Aber in der Vorsaison scheiterte der TSV nur knapp am Aufstieg und dürfte wieder Ambitionen in diese Richtung haben.

Badenligist HG Oftersheim/Schwetzingen sieht sich rein von der Papierform her gesehen einem Kontrahenten der Kategorie „machbar“ gegenüber. Aber die HG Königshofen/Sachsenflur erscheint für den neuen heimischen Trainer Jürgen Al-Shawani als unbequemer Gast, den es nicht zu unterschätzen gelte. Liga- und Lokalrivale TV Brühl trifft indes auf den TV Schriesheim, der unter Trainerin Christin Herrmann erstmal nur den Klassenverbleib erreichen will. Doch wie die Gäste spielerisch daherkommen, interessiert TVB-Coach Franz-Josef Höly nur am Rande. Er will mit seinen Mädels dem Gegner sein Spiel aufzwingen. Bei Brühl wird die gleiche Formation wie vor Wochenfrist auflaufen, lediglich Sophia Schneider muss verletzungsbedingt passen.

Die zweite Vertretung der HSG, die als Aufsteiger nun in der Verbandsliga angesiedelt ist, nimmt den Spielbetrieb bei der TG Neureut auf (Sonntag, 15.15 Uhr). zg

