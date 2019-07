Aus dem Verbreitungsgebiet dieser Zeitung treten 16 Mannschaften in der ersten Runde des Mannheimer Kreispokals an. Nach Absolvieren des ersten Durchgangs am Sonntag, 4. August, werden es definitiv mindestens drei Teams weniger sein.

Der SV Altlußheim II und der SC Olympia Neulußheim II messen sich in dem B-Klassen-internen Derby, mit dem SC Olympia Neulußheim und dem FC Badenia Hirschacker treffen ferner zwei künftige Ligakonkurrenten der A-Liga aufeinander. Und auch der KSC Schwetzingen und der SV Altlußheim kennen sich bereits aus den Pflichtspielen der vergangenen Saison in der A-Klasse.

Etliche Favoriten

In die Außenseiterrolle treten die B-Ligisten SG Oftersheim II (gegen die SPVGG Türkspor Edingen aus der A-Klasse), FV 08 Hockenheim II (gegen den A-Ligisten SKV Sandhofen) und SC 08 Reilingen II (gegen den Kreisliga-Vizemeister TSG Lützelsachsen). Spannende Duelle auf Augenhöhe erwarten den SV Rohrhof (A-Klasse) gegen den TSV Amicitia Viernheim II (A-Klasse) und den VfL Hockenheim (B-Klasse) gegen den SC Rot-Weiß Rheinau II (B-Klasse).

Das Favoritenschild tragen der Kreisligist SC 08 Reilingen beim FV Leutershausen II (B-Klasse), der A-Ligist SG Oftersheim beim SSV Vogelstang (B-Klasse), der Kreisligist TSG Eintracht Plankstadt beim B-Ligisten MFC 08 Lindenhof II, der A-Ligist Spvgg 06 Ketsch II beim SV Schriesheim II (B-Klasse) und der Kreisligist FV 08 Hockenheim beim A-Ligisten 1. FC Turanspor Mannheim. wy

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 09.07.2019