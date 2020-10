Duo doch dabei – Marmodee fraglich

In personeller Hinsicht darf Adrian Fuladdjusch aufatmen: Sowohl Sina Michels als auch Rebecca Engelhardt (Bild) werden an diesem Mittwochabend im Aufgebot der Kurpfalz-Bären stehen. Nur fünf Tage nach der herben 14:35-Niederlage gegen TuS Metzingen (wir berichteten) steht Ketsch vor der nächsten Mammutaufgabe in der Handball-Bundesliga der Frauen. Sie treten am Mittwochabend bei Borussia

...