Duo Dogan/Gerwig übernimmt beim FV 08 Hockenheim

Nach der kurzfristigen Trennung von Florian di Lella, der in der kommenden Saison die Nachfolge von Trainer Manuel Muth hätte antreten sollen (wir berichteten), hat der FV 08 Hockenheim am Wochenende die neuen Strukturen im Herrenbereich vorgestellt. „Der ursprüngliche Plan, Florian di Lella als Trainer für die erste Mannschaft zu verpflichten, musste leider verworfen werden“, erklärte Spielausschuss-Mitglied Thorsten Wagner. „Mit den beiden ehemaligen Spielern Hasan Dogan und Kay Gerwig kann der Verein auch schon eine Nachfolge für den scheidenden Trainer Manuel Muth präsentieren. Beide kennen den Verein sehr gut und identifizieren sich voll mit dem Verein.“

Auch in der sportlichen Leitung wird es Änderungen geben. In dieser Funktion wird Wagner künftig von Umberto und Orlando Ferrazzo unterstützt. „Auch diese beiden sind mit den Vorgängen im Verein bestens vertraut und werden engagiert ihr neuen Aufgaben angehen“, so Wagner.

Erfahrungen als Spieler

Gerwig spielte in der Saison 2010/ 11 für den FV Brühl in der Landesliga, war danach aber mehrere Jahre für den FV 08 Hockenheim aktiv und kam in der Kreisliga-Spielzeit 2017/ 18 auf 18 Einsätze. In der laufenden Saison konnte er aus gesundheitlichen Gründen allerdings nicht mehr eingreifen. „Hasan und mir bedeutet es sehr viel, da wir hier verwurzelt sind. Daher ist es uns ein besonderes Anliegen, den FV 08 zu unterstützen und voranzubringen“, erklärte Gerwig. „Wir haben als Trainer natürlich keinerlei Erfahrungen, umso mehr spornt uns aber an, unsere Erfahrungen als Spieler in diese Aufgabe einfließen zu lassen. Wir wollen auch die gute Arbeit von Manuel Muth und Sascha Eschelbacher fortführen und weiterhin langfristig etwas aufbauen in Hockenheim.“

Auch Dogan zählte 2017/18 zum Kader des FV 08 Hockenheim in der Kreisliga und absolvierte 26 Saisonspiele. Als erste Aufgabe steht für das neue Trainerduo aktuell die Kaderplanung für die kommende Runde an, die nun sehr schnell vorangetrieben werden muss.

Die zweite Mannschaft in der B-Klasse wird in der neuen Saison weiterhin von Dominik Leiß betreut, unterstützt wird er von Omar Sidaoui. wy

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 13.05.2019