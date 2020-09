Duo fehlt im Trainingslager

Der SV Sandhausen muss im Kurz-Trainingslager in der Villa Medici in Bad Schönborn auf die Nationalspieler Nikolas Nartey und Besar Halimi verzichten.

Halimi (Bild), der den Fußball-Zweitligisten neben sechs anderen Spielern noch bis zum Ende der Wechselfrist verlassen soll, tritt mit dem Kosovo in der Nations League am Donnerstag in Moldawien an und am Sonntag, 6. September, daheim gegen Griechenland. Nartey (Bild unten) ist mit der U 21 Dänemarks unterwegs. Für den Neuzugang geht es in der EM-Qualifikation am Freitag zu Hause gegen die Ukraine und am Dienstag, 8. September, nach Nordirland.

Zwei Testspiele angesetzt

Direkt im Anschluss darf das Duo wieder ins Training am Hardtwald einsteigen, da auch während der Länderspielreise Corona-Tests durchgeführt werden.

Der Rest des SVS-Trosses absolviert während des Trainingslagers zwei Testspiele. Zunächst empfängt Sandhausen am Freitag (17 Uhr) den Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden und am Samstag geht es zum Drittligisten 1. FC Kaiserslautern (14 Uhr). Beide Partien finden vor leeren Rängen statt und dienen als Generalprobe für die erste Runde im DFB-Pokal, wenn der SVS am Sonntag, 13. September, auf den TSV Steinbach Haiger trifft. m jw/Bilder: dpa/svs

