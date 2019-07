Durchkreuzte Planspiele

Den turbulenten vierten Spieltag der Tennis-Bundesliga wird Grün-Weiss-Teamchef Gerald Marzenell trotz der verteidigten Tabellenführung so schnell nicht vergessen. Durch die verspätete Anreise der Topspieler Pedro Martinez und Tobias Kamke musste der Titelverteidiger beim 3:3 im Heimspiel gegen Lokalrivale TC Weinheim im Einzel mächtig improvisieren. „Beide haben beim Turnier in Hamburg am Samstag verloren und sollten um 8 Uhr auf dem Frankfurter Flughafen landen. Doch es gab technische Probleme, wodurch sie erst um 12.30 Uhr ankamen. Das hat uns die Aufstellung kaputt gemacht“, erläuterte Marzenell. Zwei Mal musste das Grün-Weiss-Duo auf der Startbahn wieder umdrehen.

Dadurch waren Jeremy Jahn, Manuel Pena Lopez und Robin Kern vor 3700 Zuschauern gezwungen, aufzurücken – und sie zeigten in den Duellen gegen in der Weltrangliste deutlich besser platzierte Gegner starke Leistungen. Am Ende schaffte aber nur Pena Lopez im Einzel eine Überraschung. Martinez sicherte im Doppel an der Seite von Andreas Beck gegen die Weinheimer Kombination Andrea Arnaboldi/Moritz Baumann mit 6:4, 6:1 noch das Remis. Kamke kam gar nicht zum Einsatz.

Teamchef Gerald Marzenell lobte besonders den Argentinier Pena Lopez, der sich für weitere Auftritte empfahl: „Es ist Wahnsinn, dass er Arnaboldi schlägt. Das war ein Einstand nach Maß.“ mm/ü

