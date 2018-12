Durchwachsener Abschluss

Beim alten Rivalen AC Ziegelhausen hat Ringer-Oberligist KSV Ketsch die Punkterunde 2018/19 beendet. Doch aus dem erhofften Sieg wurde nichts, der KSV musste sich unerwartet klar mit 9:21 geschlagen geben. Trotz der Niederlage beschloss Ketsch die Saison auf Tabellenplatz sechs vor Ziegelhausen. Als Meister wird der ASV Ladenburg in die Regionalliga aufsteigen. Aus der Oberliga absteigen muss der KSV Kirrlach, von der Verbandsliga rücken der Meister SVG Weingarten und „Vize“ KSC Graben-Neudorf auf.

Die Athleten des KSV Ketsch konnten nicht an die Leistungen der zurückliegenden Wochen anknüpfen. In der Steinbachhalle in Heidelberg-Ziegelhausen gab es zwar vier Siege, doch die Erfolge von Tim Geier und Ion Plop reichten nicht aus. Schon vor den beiden Abschlusskämpfen war die Niederlage bei einem 7:21-Rückstand besiegelt.

Der Kampftag begann nicht gerade verheißungsvoll: Heiko Dicker hatte Übergewicht und Bodo Ebelle musste trotz 4:1-Führung gegen Julien Zinser noch mit 4:5 aufstecken. Nur Tim Geier konnte vor der Pause noch Punkten – Ketsch lag hier bereits schon mit 4:13 zurück.

Ion Plop mühte sich zu einem 10:2-Erfolg über Michael Breitenreicher, doch mit den technischen Niederlagen von Moses-Bahembera Ruppert und Dirk Schuler, der für Trainer Christoph Ries einspringen musste, war der Kampf zugunsten der Gastgeber entschieden. In den beiden Schlusskämpfen lag noch etwas Spannung, als Kai Schuler nach einem 0:3-Rückstand in der Schlussrunde das Duell gegen Marek Schum noch drehte und mit 4:3 gewann. Knapper ging’s zwischen Marco List und Axel Lehner zu, wo beim 1:1 in den Schlusssekunden List seinen Gegner noch auf den Boden zwang und mit 3:1 den 1:0-Sieg fest machte.

Die Reserve des KSV hatte bereits vor einer Woche die Punkterunde in der Gruppe 1 der Landesliga abgeschlossen und ist dort Sechster. pw

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.12.2018