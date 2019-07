E1 der Spvgg 06 holt den Turniersieg

Einen tollen Auftakt zur Vorbereitung in die kommende Spielrunde hatte die E1-Fußballjugend der Spvgg 06 Ketsch beim Oftersheimer Immobilien-Frei-Cup. Nach dem zweiten Platz im Vorjahr sicherte sich das Team um Mannschaftskapitän Lejs Music am Ende knapp, aber verdient den Turniersieg. Neun Teams waren im Ligamodus jeder gegen jeden angetreten. Die Ketscher Jungs starteten mit drei ungefährdeten Siegen und einem Unentschieden ins Turnier, bei dem sie ohne Gegentor blieben.. Im letzten und entscheidenden Spiel des Tages stellten die Ketscher durch zwei schöne Tore von Mario Petrov gegen den Zweitliganachwuchs des SV Sandhausen die Weichen früh auf Sieg. Am Ende sicherte sich die Mannschaft den Turniersieg mit einem Punkt Vorsprung auf die SG Oftersheim und durfte den Siegerpokal im Empfang nehmen.

Das Bild zeigt Marcel Ries (hinten v. l.) und Dominic Deigner; Julius Röser (Mitte v. l.), Mario Petrov, Lejs Music, Niko Haag, Yasin Serdogan-König, Dion Deigner; Alissa Tuzyna (vorne v. l.), Lukas Knüttel, Emir Akbay und Noah Winheller. mr/Bild Röser

