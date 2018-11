ECE gegen Zweiten und Vorletzten

Mit zwei Aufgaben, die unterschiedlicher kaum sein könnten, wird Eishockey-Regionalligist EC Eppelheim konfrontiert. Zunächst reist er am Freitag zum südlichsten Teilnehmer EV Ravensburg II (20 Uhr), der Zweiter ist. Am Sonntag wird dann der nördlichste Starter EKU Mannheim empfangen, der Vorletzte.

Die Fahrt nach Oberschwaben erfordert eine frühe Abfahrt, die einen dezimierten Kader zur Folge haben wird. Dazu ist Ravensburg ein Gegner, der mit einem fulminanten Start in die Liga glänzte. Dabei unterlag der ECE im Hinspiel 0:3. In Ravensburg jedoch, seit der Rückkehr des EVR, gingen alle sechs Duelle an Eppelheim. Es wird eine Energieleistung vonnöten sein.

Eine andere, nicht unbedingt leichtere Aufgabe folgt gegen die Mannheimer „Mad Dogs“. Mit mehr Ambitionen als im Vorjahr gestartet, spiegelt sich in der diesjährigen engen Liga nicht zwangsläufig deren Leistungsvermögen wider. In fast allen Spielen waren die Mannheimer einem Erfolg sehr nahe. Und: Nur eines von drei Derbys im Icehouse gewann der ECE. ece

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.11.2018