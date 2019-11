ECE nutzt Überlegenheit nicht

Die Eppelheimer Eisbären haben in der Eishockey-Regionalliga auch gegen die Rhinos aus Hügelsheim verloren. In einer von beiden Seiten fair und hochklassig geführten Partie belohnten sich die Eisbären nicht für ihre Überlegenheit und mussten sich trotz den Treffern von Roman Gottschalk, Marcus Semlow, Marco Haas und Lukas Sawicki mit 4:7 geschlagen geben.

Von Beginn an übernahmen die Eisbären das Kommando und erspielten sich Chance um Chance, während die Rhinos kaum Angriffsbemühungen starteten. Doch immer wieder scheiterten die Eppel-heimer an Rhinos-Goalie Haas oder der eigenen Zielgenauigkeit. Erst gegen Ende des Drittels meldeten sich auch die Rhinos, konnten aber ihre wenigen Chancen ebenfalls nicht zu Torerfolgen nutzen.

Dies änderte sich in Durchgang zwei. Zunächst gelang Gottschalk in Überzahl der längst überfällige Führungstreffer (25.), doch diesen glichen die Hügelsheimer postwendend aus. Semlow (27.) hatte aber die richtige Antwort parat und brachte den ECE erneut in Front. In der Folge verpasste er es nachzulegen, und wurde prompt bestraft: Nach dem Ausgleich (35.) gingen die Rhinos in Überzahl (36.) erstmals in Führung und brachten diese über die Zeit in die nächste Pause.

Die Eisbären – fest entschlossen das Spiel im Schlussdrittel zu drehen – mussten zunächst einen Dämpfer kassieren (43., 2:4) ehe nach mehreren Fehlschüssen endlich der nächste Treffer durch Haas gelang (45.). Zwar hatten die Eisbären erneut mehrfach die Chance auf den Ausgleich, doch die Rhinos kamen nun besser auf und wollten ihre Führung ausbauen. Dies gelang in Form eines Doppelschlages (52./53.) und sollte die Vorentscheidung bringen. In der Schlussminute waren beide Teams nochmals erfolgreich, was den Rhinos Sieg jedoch nicht mehr gefährden konnte.

Wieder einmal mussten die Eisbären so eine vermeidbare Niederlage einstecken, weil sie es verpassten, aus ihrer Überlegenheit Kapital zu schlagen. Daher gilt es, sich nun auf die kommende Aufgabe zu konzentrieren, denn im kommenden Duell gegen die Namensvettern aus Heilbronn wird noch einmal mehr Zielgenauigkeit notwendig sein, will man Top-Goalie Hare überwinden.

Landesliga-Team chancenclos

Aufgrund des parallelen Regionalliga-Spiels musste das Eppelheimer Landesliga-Team auf einige Stammkräfte verzichten und konnten das gegen konsequente Reutlinger nicht kompensieren.

Nach dem bitteren Auftaktdrittel schaffte es der ECE II in der Folge jedoch, besser dagegenzuhalten, musste sich am Ende aber klar mit 4:15 geschlagen geben. zg

