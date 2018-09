ECE testet munter weiter

Vier Testspiele hat Eishockey-Regionalligst EC Eppelheim bereits absolviert und sich dabei eine ausgeglichene Bilanz erkämpft. Am Wochenende stehen die nächsten beiden Partien im Icehouse an. Zunächst kommt heute (20 Uhr) der EC Lauterbach aus der Regionalliga West, am Sonntag (19 Uhr) steht das Duell mit dem Ligarivalen EKU Käfertal auf dem Vorbereitungsplan.

Die Lauterbacher „Luchse“ haben bei der knappen Niederlage gegen die Eppelheimer „Eisbären“ einen Aufwärtstrend in ihrer Vorbereitungsphase ausgemacht, den sie im Rückspiel gerne fortsetzen möchten. Doch jetzt stehen im Gegensatz zur Vorwoche dem ECE nahezu alle Akteure zur Verfügung, so dass eine deutliche Leistungssteigerung zu erwarten ist.

Das Aufeinandertreffen mit den Mannheimer „Mad Dogs“ sollte dann ein Leckerbissen werden. Der Konkurrent aus der Nachbarschaft hat sich im Sommer mit Kontingentspielern verstärkt, zuletzt auch mit Marc Brenner vom ECE. zg

