Echte Herausforderung im oberen Paarkreuz

Einen interessanten Doppel-Spieltag können die Anhänger des TTC Ketsch heute Abend um 18 Uhr in der Turnhalle am Rathaus erleben. In der Tischtennis-Oberliga der Frauen erwartet der TTC den TTC Dietlingen, zeitgleich treffen die Männer auf die DJK Offenburg.

Ein ganz enges Spiel dürfte vor allem die Partie der Frauen werden. Das Hinspiel ging 8:6 an Ketsch, den Siegpunkt holte damals

...