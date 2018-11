Echtes Abstiegsduell

Die beiden sieglosen Mannschaften der Tischtennis-Verbandsklasse treffen heute Abend aufeinander. Um 20 Uhr erwartet Schlusslicht TTG EK Oftersheim II den SSV Vogelstang in der Schimper-Halle.

Die Gäste haben bisher ein 8:8 in Külsheim geholt. Mit Robert Hackmann und Paul Rebsam haben sie ein recht gutes oberes Paarkreuz. „Wenn die beiden spielen, sind die Gewinnchancen mehr als gering“, meinte TTG-Akteur Wolfgang Gericke. Tags darauf geht es für die Oftersheimer um 17 Uhr zum Derby nach Ketsch. Hier muss die TTG voraussichtlich Ersatz an die erste Mannschaft stellen, so dass die Chancen wiederum eher schlecht stehen.

Anschluss an Spitze sichern

Ketsch II spielt heute Abend um 20 Uhr beim Achten TTG Walldorf. „Das wird bestimmt kein Selbstläufer, denn Walldorf konnte mit 9:3 gegen Külsheim schon einen Sieg verbuchen“, sagte Roman Nagurski. Er ist überzeugt, dass seine Mannschaft auch am Samstag in der heimischen Schulturnhalle gegen Oftersheim ihr bestes Tischtennis zeigen muss, „dann gehen wir hoffentlich mit vier Punkten aus diesem Wochenende“, so Nagurski. Das würde den Anschluss an die Tabellenspitze sichern.

Schwetzingens TV-Frauen starten heute um 20.30 Uhr als hohe Favoriten in die Partie bei den Sf Haßmersheim. Der punktlose Tabellenletzte hat bisher erst zwei Einzel und drei Doppel gewonnen. Lore Eichhorn, Iris Daniel, Karin Brenner und Ulrike Piepereit wollen den angestrebten Sieg holen. mra

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.11.2018