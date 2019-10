Eder mit Überraschungscoup

War es noch 2016 bei seinem erfolgreichen Comeback als Motorsportler ein unerwarteter Klassensieg in der DMV-Formel-Vau-Serie, konnte er in dieser Saison einen Überraschungscoup landen: Vor knapp drei Wochen wurde Dr. Thomas Eder Gesamtsieger der Formel-Vau-Meisterschaft.

Der 67-Jährige, der bereits in den 1970er Jahren erfolgreich in der Formel Vau fuhr und vor vier Jahren wieder eingestiegen ist, erzielte bei den letzten beiden Läufen auf dem österreichischen Salzburgring Topplatzierungen und konnte sich damit den Meistertitel sichern. Davor hatten Rennen in Hockenheim, Spa-Francorchamps und im niederländischen Zandvoort im Kalender gestanden. Entschieden zu seinem diesjährigen Erfolg beigetragen hätte der Sieg in Most in Tschechien „in einer unmenschlichen Hitzeschlacht bei Temperaturen um 37 Grad“, erinnert sich Eder.

Die DMV-Formel-Vau-Serie ist eine internationale, europaweit ausgeschriebene und von der FIA sanktionierte Rennserie. Eders aktuelles Fahrzeug ist ein Tatuus RMS-Jet, von ihm liebevoll „Gina“ genannt. In den Rennen vor über 40 Jahren pilotierte der ehemalige Apothekeninhaber schon einen Mahag Olympic, einen Motul sowie einem Kaimann. Auch Formel-1-Größen wie Nelson Piquet, Niki Lauda, Keke Rosberg, Emerson Fittipaldi und Marc Surer waren einst in der Formel Vau am Start.

Ein Formel-Vau-Rennwagen muss laut Reglement bestimmte von der Serie abgeleitete Teile eines VW-Käfers haben: Vorderachse, Lenkung, Motor und Getriebe. Die ersten „Volksrennwagen“ leisteten rund 40 PS und erreichten eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 160 Stundenkilometern. Die knallrote „Gina“ hat 130 PS, vier Gänge und kommt auf eine Spitzengeschwindigkeit von über 200 Stundenkilometern. Nächstes Jahr will der Schwetzinger in der Rennserie auf jeden Fall wieder angreifen und seinen Titel verteidigen.

Format mit Pflichtboxenstopp

Am Freitag und Samstag startet die Historische Formel Vau Europa, die in diesem Jahr schon ihr 25-jähriges Bestehen feiern konnte, zum Saisonabschluss in Hockenheim mit einem ganz besonderen Event. Bei der „Stunde der Formel Vau“ im Rahmen des DMV Internationaler Automobil-Preis von Hockenheim erweitert der Verein sein erfolgreiches Gleichmäßigkeitsformat um ein weiteres Spannungsmoment. Denn beim einstündigen Lauf ist ein Pflichtboxenstopp vorgeschrieben, bei dem nachgetankt werden kann.

Hier ist so neben dem exakten Timing auch die Boxencrew besonders gefordert. In diesem Jahr werden auch zahlreiche Gaststarter aus ganz Europa und sogar ein Formel Vau-Fahrer aus Südafrika das Feld auf dem Hockenheimring bereichern, verspricht Tom Eder, der seit kurzem als Projektleiter für das Hockenheimer Event fungiert. Es lockt Motorsport zum Anfassen.

Beim Grid-Walk auf der Start- und Zielgeraden können die Zuschauer das Treiben kurz vor dem Start hautnah erleben. Und im Clubzelt werden fast schon traditionell zahlreiche Formel-Vau-Legenden aus den Hochzeiten der Serie erwartet. Die erste US-Formula-Vee-Meisterschaft fand 1963 statt. Ferry Porsche und der damalige Porsche-Rennleiter Huschke von Hanstein waren begeistert. Mit Unterstützung des damaligen VW-Chefs Dr. Carl Hahn kamen die Formel-Vau-Fahrzeuge 1965 nach Deutschland. Daraus entstand schnell die größte Nachwuchsrennserie, die es weltweit jemals gegeben hat.

„Motorsport für Jedermann“ zu ermöglichen und den damit verbundenen Geist auf den Strecken erlebbar zu machen, sei auch der Zweck der ,Historischen Formel Vau Europa’“, versichert Tom Eder. Der gemeinnützige Verein hat aktuell rund 280 Mitglieder aus insgesamt 14 Ländern. Über 60 Fahrer und ihre Boliden werden am Freitag und Samstag auf dem Hockenheimring zu sehen sein.

