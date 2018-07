Anzeige

Nach dem Erfolg in der Vorqualifikation startet die SG Eppelheim II am kommenden Sonntag in die erste Hauptrunde des Heidelberger Kreispokals. Dann muss die Mannschaft von Trainer René Rehberger zum C-Ligisten FC Badenia St. Ilgen II reisen.

Doch der Übungsleiter der SG warnt vor dem klassentieferen Gegner: „Wir hatten dort letztes Jahr ein Testspiel und haben 0:2 verloren“, sagt Rehberger. „Dennoch bin ich sehr optimistisch, dass wir dieses Mal einen anderen Fußball spielen werden und in die nächste Runde einziehen.“

Für die Partie bei vermutlich hochsommerlichen Temperaturen (Sonntag, 14 Uhr) muss Rehberger noch die eine oder andere Bremse in seinem Team ziehen, beim Quali-Spiel in Schatthausen vor Wochenfrist gab es insbesondere im zweiten Durchgang viel Leerlauf. „Wir haben in jedem Spiel fünf gute Torchancen und müssen hier einfach effektiver werden“, verlangt Rehberger.