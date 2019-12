Eichhorn genießt erlösendes Gefühl

Der 34:21 (16:11)-Erfolg der TSG Eintracht Plankstadt war einer jener Siege, die für den Handball-Badenligisten in der Vergangenheit geradezu typisch waren. Der unbedingte Wille, Einsatzbereitschaft von der ersten Minute an und der große Teamgeist ließen im Kellerduell gegen die SG Leutershausen II zu keiner Zeit Zweifel am vierten Saisonsieg aufkommen. Dabei war vor dem Anwurf der Druck schon

...