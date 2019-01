Eichhorn-Truppe belohnt sich nicht für tollen Kampf

Ein wenig erinnerte das Duell zwischen der TSG Eintracht Plankstadt und dem HC Neuenbürg an das erste Aufeinandertreffen der beiden Handball-Badenligisten kurz vor Weihnachten. Wieder lieferten die Wölfe dem favorisierten Tabellenführer einen großen Kampf, wieder musste man sich am Ende ganz knapp geschlagen geben – beim 24:25 (12:14) war es diesmal es sogar nur ein Treffer Unterschied.

Unter der Woche hatten Personalprobleme die Vorbereitung auf die Partie erschwert. Am Sonntag war dann zwar Timo Munz wieder einsatzfähig, dafür musste die TSG Eintracht auf Magnus Verclas, Julian Maier und weiterhin auf Nico Schöffel verzichten. Zu allem Übel wurde dann auch noch Dario Tokur in der 18. Minute per Roter Karte des Feldes verwiesen, so dass die Wechselmöglichkeiten des Plankstadter Trainerduos Eichhorn/Fackel mit nur neun verbliebenen Feldspielern ziemlich eingeschränkt waren.

Bis zum 5:5 ausgeglichen

Der Beginn des Spiels gestaltete sich wie erwartet ausgeglichen, in den ersten zehn Minuten konnte sich keins der beiden Teams absetzen (5:5/ 10.) Nach dem 6:5 durch Dominic Stadler war dann aber ein kleiner Bruch im Spiel der „Wölfe“, im Angriff fanden sie keine Lösungen mehr gegen die offensiver ausgerichtete Abwehrreihe der Gäste. Der HC machte es auf der Gegenseite besser und ging in Führung (6:8), dann sah Tokur den roten Karton und Neuenbürgs Jonas Kraus verwandelte den Strafwurf zum 6:10. Trainer Niels Eichhorn nutzte seine Auszeit, um seine Truppe neu einzustellen, musste aber dennoch mit ansehen, wie Frauendorff den 6:0-Lauf der Gäste vollendete (6:11). Im Anschluss beendeten die Plankstadter aber ihren Durchhänger, spielten ihre eigenen Angriffe wieder konzentrierter zu Ende und fanden auch die defensive Stabilität wieder, so dass Maximilian Skasik kurz vor der Pause auf 12:14 verkürzen konnte.

Direkt zu Beginn der zweiten Hälfte erzielten Stadler und Timm Kemptner zweimal den Anschlusstreffer, doch der Ausgleich wollte nicht fallen (13:14; 14:15). Im Gegenteil, Marco Langjahr sorgte per Hattrick für einen erneuten Vier-Tore-Vorsprung der Gäste (14:18), der bis zur 43. Minute Bestand hatte (16:20). Dann folgte ein 4:0-Lauf des Wolfsrudels, der mit dem den Ausgleichstreffer durch Timo Munz gekrönt wurde (20:20). Im Gegenzug trafen aber auch die Neuenbürger wieder, die sich auch vom lautstarken Publikum nicht beirren ließen und sich minimal absetzten (21:23).

Rainer Verclas vollendete einen Konter und brachte seine Farben auf ein Tor heran, doch die „Wölfe“ scheiterten zweimal von den Außenpositionen. HC-Spielmacher Timo Bäuerlein erzielte mit seinem einzigen Tor das 23:25 für das Gästeteam, Plankstadt kam nur noch zum Anschlusstreffer durch Kemptner (24:25). In den letzten vier Minuten verliefen dann einige Angriffe im Sand, die letzte Möglichkeit hatte Maximilian Denne mit einem direkten Freiwurf nach Spielende – dieser landete jedoch im Block. Wie schon im Hinspiel lieferten die „Wölfe“ ihrem Gegner einen großen Kampf, verpassten es jeodch am Ende, sich selbst zu belohnen. Die Niederlage ist aber kein Beinbruch, Plankstadt steht als Aufsteiger weiter auf Rang drei.

TSG Eintracht: Treiber, Bodenseh; R. Verclas (1), Pristl (3), Skasik (1), Tokur, Koffeman (4/1), Munz (1), Großhans (2), Stadler (4), Denne (5/1), Kemptner (3). nt

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.01.2019