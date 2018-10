Eichhorn warnt vor Schlusslicht

Für fünf der sechs hiesigen Vertreter in den oberen Ligen des Badischen Handball-Verbandes stehen an diesem Spieltag Auftritte vor heimischem Publikum an, einzig Landesligist TV Brühl ist auswärts auf Punktejagd. Der Aufsteiger versucht sein Glück beim TVG Großsachsen II (Samstag, 17 Uhr). Verbandsligist TV Eppelheim freut sich derweil auf das Nachbarschaftsduell mit dem fast punktgleichen TSV Wieblingen.

Ohne Perfektion über 30 Tore

Badenliga-Trainer Frederik Fehrenbach von der HG Oftersheim/Schwetzingen II rauft sich zwar noch nicht die Haare aus, womöglich steht er aber kurz davor: „Es ist wie fast jedes Spiel in dieser Saison, wir spielen im Angriff nicht perfekt, schießen aber über 30 Tore. In der Abwehr stehen wir zu weit voneinander weg und helfen uns nicht gegenseitig. Das müssen wir jetzt schnellstens abstellen.“ Der Auftrag für seine Leute gegen Tabellenachbar SG Stutensee/Weingarten ist damit deutlich erteilt.

Auf dem Papier ist die Ausgangslage klar, mit der TSG Wiesloch kommt der derzeitige Letzte zur TSG Eintracht Plankstadt. Betrachtet man jedoch die bisherigen Wieslocher Ergebnisse, wird ersichtlich, dass die TSG definitiv stärker ist als zu vermuten. Dementsprechend warnt Plankstadts Coach Niels Eichhorn: „Wiesloch hat bisher so gut wie jedes Spiel offen gestaltet, es fehlte ihm meist lediglich das Quäntchen Glück. Dadurch steht die TSG aber jetzt mit dem Rücken zur Wand. Wir können hingegen den nächsten, großen Schritt machen und ein Team, das hinter uns steht, schlagen.“

Gegner der HSG St. Leon/Reilingen ist Oberliga-Absteiger TSV Viernheim. Dieser hatte einen mäßigen Start in diese Runde und erwartete sicher mehr als den vorletzten Rang, hat sich aber inzwischen etwas gefangen. HSG-Trainer Christopher Körner wird sicher aus der überflüssigen Niederlage in Friedrichsfeld seine Lehren gezogen und die Mannschaft vor allem im mentalen Bereich gefestigt haben. Er wird sicher auch die Stärken der HSG, das schnelle und flüssige Spiel, wieder forciert und der Mannschaft wieder Sicherheit gegeben haben.

HSV auf Wiedergutmachung aus

Da auswärts bislang nichts läuft, will der HSV Hockenheim nun gegen den TV Friedrichsfeld siegen. Hoffnung macht dabei nicht nur das sich lichtende Lazarett der Hausherren, sondern auch die Situation des TVF. „Er steht genauso unter Druck wie wir, aber solche Spiele sollten wir zuhause gewinnen“, fordert Abteilungsleiter Stefan Kögel. mj/zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.10.2018