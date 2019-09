Eichhorn: Wir sind grundsätzlich sehr eingespielt

Die Plankstadter Badenliga-Handballer gehen in ihre zweite Spielzeit in Folge in der höchsten badischen Spielklasse. Nachdem sie im vergangenen Jahr als Aufsteiger eine herausragende Saison hinlegten und diese auf dem vierten Platz beendeten, steht der Mannschaft nun wieder die große Herausforderung „Klassenerhalt“ bevor.

Denn die Konkurrenz in der Badenliga ist sicherlich nicht

