Eigengewächs Ludwig Weiß sorgt für Sieg

„Großes Kompliment an die Mannschaft, heute standen wir vor einer sehr schweren Auswärtsaufgabe und das Team hat diese mit Bravour gelöst“, lobt Michael Müller, Geschäftsführer der RKG Reilingen/Hockenheim seine Athleten. Der Tabellenführer der Ringen-Regionalliga musste am Samstag wieder einmal in den Schwarzwald zum KSV Tennenbronn reisen und nahm bei den Südbadenern mit einem 18:13 Sieg die nächsten zwei Punkte auf dem Weg zur Meisterschaft mit. In einem Kampf, bei dem die Reilinger wie erwartet die unteren Gewichtsklassen dominierten, setzte das Team von Wolfgang Laier den stark besetzten Gastgebern in der zweiten Kampfhälfte alles entgegen und konnte den Sieg bereits zwei Kämpfe vor Schluss dingfest machen.

Die erste Hälfte stand ganz im Zeichen der Ringkampfgemeinschaft: Mit vier Siegen aus fünf Kämpfen errichteten sich die Reilinger das Fundament für ihren elften Saisonsieg. Daniel Layer (57 Kilo Greco) brachte die Gäste direkt mit einem Überlegenheitssieg in Führung, wobei er mit dem jungen Julian Götz kurzen Prozess machte und noch vor der Pause den Kampf beendete. Die Gastgeber hatten allerdings mit ihrem starken Bulgaren Dimitar Kumchev (130 Kilo Freistil) eine passende Antwort parat: Für Ali Azimzada war gegen den Olympia Teilnehmer von 2016 nichts zu holen und der KSV egalisierte zum 4:4.

Aber dann waren die Reilinger bis zur Pause nicht mehr zu besiegen. Igor Chichioi (61 Kilo Freistil) gewann wieder mit feinen technischen Aktionen überlegen und auch Evgenij Titovski (98 Kilo Greco) bleibt dank seines 7:1-Siegs gegen Max Mond weiter ungeschlagen. Vor der Pause sorgte Robin Laier (66 Kilo Greco) mit seinem Überlegenheitssieg für die nächsten wichtigen vier Punkte der RKG. Mit einer 14:4-Führung ging es für die Ringkampfgemeinschaft in die Pause. Ein scheinbar komfortables Polster, doch die Gastgeber waren in Hälfte zwei mit einigen absoluten Spitzenringern besetzt, was der RKG nochmals eine Topleistung abfordern sollte.

Wie schwer es werden würde, den Vorsprung über das Ziel zu bringen, zeigte gleich der erste Kampf nach der Pause: Im Mittelgewicht des freien Stils konnte RKGler Thilo Dicker gegen den starken Bulgaren Miroslav Gershev nichts ausrichten und verlor nach technischer Überlegenheit. Die nächsten beiden Kämpfe sollten für den finalen Ausgang entscheidend sein, da die Gastgeber zum Abschluss im Weltergewicht exzellent besetzt waren. Und so war es zunächst Kevin Schellin (71 Kilo Freistil), der die Ringkampfgemeinschaft einen weiteren Schritt in Richtung Sieg brachte. Gegen Matteo Lehmann zeigte sich der Ex-Ketscher sehr effektiv, ließ in der Defensive nichts zu und gewann mit 7:0.

Mit einer 16:8-Führung war allerdings weiterhin alles für die Gastgeber drin, deshalb lag es nun an dem jungen Ludwig Weiß (80 Kilo Greco), den mitgereisten RKG-Fans den Sieg zu bescheren. Das Eigengewächs der Ringkampfgemeinschaft lieferte gegen Jonas Schondelmaier eine erstklassige Leistung ab und zeigte sein großes Potenzial. Mit seinem 5:1-Sieg machte er nicht nur den Reilinger Erfolg klar, sondern errang sich auch seinen ersten Regionalliga- Sieg.

Keck holt noch zwei Punkte

Damit waren Robin Keck und Christian Schöfer im abschließenden Weltergewicht gegen zwei Tennenbronner Siegringer nicht mehr unter Druck. So konnte „Itze“ Schöfer gegen den letztjährigen Regionalliga Topscorer Fabian Reiner eine Vier-Punkte-Niederlage verhindern und beim 2:15 selbst noch eine Wertung erzielen.

Zum Abschluss zeigte sich dann auch Robin Keck in starker Form und verlangte Timo Nagel eine Top-Leistung ab. Am Ende gingen durch das 5:2 nochmals zwei Punkte auf das Konto der Gastgeber. Den Endstand von 18:13 haben sich die Reilinger durch konzentrierte Leistung und erfüllte Pflichteinzelsiege dann letztlich verdient.

Die heiße Phase der Regionalliga Saison startet jetzt mit dem dreizehnten Kampftag, wo die RKG direkt den Tabellendritten ASV Schorndorf zum Spitzenkampf im Rennen um die Meisterschaft empfangen wird. In den letzten sechs Kämpfen der Saison wird es die RKG auch noch mit den nordbadischen Topkonkurrenten aus Schriesheim und Viernheim zu tun bekommen, was eine spannende Saison-Endphase verspricht.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.11.2018