Anzeige

4,60 Meter bedeuten aktuell Platz eins in Deutschland und der europäischen U 23-Bestenliste und Platz acht in Europa bei den Frauen. Die badischen Rekorde der U 23 und der Frauen schraubte sie weiter nach oben. Neben der klasse Leistung freute sie sich aber vor allem auch darüber, dass ihr Vater, der in der Nähe von London lebt, mit im Stadion war und sie vor Ort unterstützte.

Ihre Bestleistung vor zwei Jahren stand bei 3,71 Meter. Damit hat Jacqueline Otchere sich innerhalb von zwei Jahren um unfassbare 89 Zentimeter gesteigert. „Das gab es noch nie. Umso beeindruckender, da sie erst vor dreieinhalb Jahren bei mir den Stabhochsprung für sich entdeckte. Diese Entscheidung könnte der erste Schritt in eine große Zukunft gewesen sein. Wir sind gespannt, was noch kommt“, erzählt Trainer Rupp.

Harksen ist stolz

„Wir sind mächtig stolz auf unsere Athletin“, freute sich auch der in Hockenheim geborene MTG-Leistungssportleiter Rüdiger Harksen: „Das geht fast wie im Märchen weiter.“ Der nächste große Wettkampf steht bevor: Am Wochenende startet Jaqueline Otchere – wie die beiden Oftersheimerinnen Malaika Mihambo und Hannah Mergenthaler – mit guten Aussichten bei den deutschen Meisterschaften in Nürnberg. ali/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.07.2018