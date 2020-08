Ein Derby gleich zum Auftakt

Mit einem Duell zweier Mannschaften aus unserem Verbreitungsgebiet startet die Fußball-Landesliga Ende August in die Saison. Am ersten Spieltag am 29./30. August trifft der ASV/DJK Eppelheim auf den SV 98 Schwetzingen. Der FV Brühl empfängt dann den TSV Kürnbach. Ebenfalls zu Hause gefordert ist die Spvgg 06 Ketsch, die mit dem ASC Neuenheim einen Mitfavoriten empfängt.

Nach dem ersten Spieltag folgt sogleich eine englische Woche (3. September), in der die Ketscher zum TSV Kürnbach reisen müssen. „Neuenheim hat einige Neuzugänge und selbst erklärt, dass sie oben mitspielen wollen. Das ist ein harter Auftakt“, findet Ketschs Trainer Giuliano Tondo. „Über Kürnbach weiß ich noch nicht viel, da muss ich mir noch Infos einholen.“

Rückrunde beginnt Ende Februar

Der SV 98 Schwetzingen begrüßt den FK Srbija Mannheim, während der FV Brühl beim VfL Kurpfalz Neckarau antreten muss. Die ASV/DJK Eppelheim bestreitet ihr erstes Auswärtsspiel beim FC Badenia St. Ilgen. Die Vorrunde endet am 13. Dezember, erster Rückrundenspieltag ist 28. Februar 2021. Mit fünf englischen Wochen wird die Rückrunde bestritten, ehe am 13. Juni 2021 diese Mammutsaison mit insgesamt 38. Spieltagen beschlossen wird.

Die Auftaktprogramme der hiesigen Vereine:

SV 98 Schwetzingen: ASV/DJK Eppelheim (A), FK Srbija Mannheim (H), TSG Lützelsachsen (A), SG Ziegelhausen/ Peterstal (H);

ASV/DJK Eppelheim: SV 98 Schwetzingen (H), FC Badenia St. Ilgen (A), TSV Steinsfurt (H), SG Kirchheim (A);

Spvgg 06 Ketsch: ASC Neuenheim (H), TSV Kürnbach (A), VfL Kurpfalz Neckarau (H), FV Brühl (A);

FV Brühl: TSV Kürnbach (H), VfL Kurpfalz Neckarau (A) spielfrei, Spvgg 06 Ketsch (H). wy

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 07.08.2020