Die TSG Eintracht Plankstadt hat beim 2:2 in der Fußball-Landesliga-Begegnung gegen FC Türkspor Mannheim vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit jene Tugenden an den Tag gelegt, die es auch braucht, um im Abstiegskampf gegen ein stärkeres Team zu punkten. „Wir waren bissig und aggressiv in den Zweikämpfen und hatten den unbedingten Willen, das Spiel nach dem Rückstand nicht verlieren zu wollen“, war der TSG Eintracht-Trainer Frank Engelhardt mit dem Punktgewinn zufrieden.

Jetzt steht der TSG Eintracht am morgigen Samstag um 15 Uhr bei der U-23-Mannschaft des SV Waldhof Mannheim ein weiterer schwerer Gegner bevor. „Wir wollen versuchen, am Alsenweg an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen. Klar ist jedoch, dass wir einen richtig guten Tag erwischen müssen, um zu punkten“, weiß Engelhardt, dass sich seine Jungs mächtig ins Zeug legen müssen, um etwas Zählbares mitzunehmen.

„Mannheim auch verwundbar“

„Wenn auch die Waldhöfer zusammen mit Wieblingen und Bammental zu den drei Großen der Liga gehören, so sind auch sie verwundbar. Das hat zuletzt das Unentschieden des SV Waldhof II gegen Michelfeld gezeigt“, macht Engelhardt klar und fügt hinzu. „ Wir gehen als krasser Außenseiter in die Partie, haben nichts zu verlieren und können befreit aufspielen.“