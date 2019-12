Das war ein hartes Stück Arbeit, und es bedurfte einer Neuausrichtung während der Halbzeitansprache, ehe der 36:29 (18:14)-Erfolg der Drittliga-Handballerinnen der TSG Ketsch II gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden eingetütet war.

Die TSG begann zwar sehr gut, ließ aber nach dem 2:0 gleich mehrere gute Gelegenheiten aus, die das Spiel frühzeitig noch mehr in die gewünschte Richtung hätte lenken können. Die körperlich starken HSG-Spielerinnen bemerkten ziemlich schnell, dass die Ketscher Defensive Schwierigkeiten hatte, sich auf ihr Rückraumspiel einzustellen. Aber Ketsch blieb ständig vorne, baute dann den Vorsprung sogar noch aus (15:8). Aber die Gäste bewahrten Ruhe, verkürzten bis zur Pause noch ein wenig.

Goudarzi überzeugt

Mit neu ausgerichteter Abwehr setzte sich die TSG nach dem Seitenwechsel wieder langsam, aber permanent ab (29:20, 33:22). In dieser Phase überzeugte Sarah Goudarzi, die eiskalt die ersten sieben Strafwürfe verwandelte und ihr lediglich der letzte aus den Händen glitt. „Wir wollten in der Offensive mal wieder ein Feuerwerk abrennen, das gelang. Leider litt darunter unsere Defensive. Am Ende ein auch in der Höhe verdienter Sieg“, kommentierte ein zufriedener Coach Adrian Fuladdjusch.

TSG: Moormann, Rüttinger (1); Goudarzi (10/7), Puhr, Büßecker, Klacar, Sommerrock (4), Marmodee, Oßwald (6), Reuthal (2), Bühl (3), Berg (1), Novichikhina, Eckhardt (4), Vay (5) zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.12.2019