Anzeige

Andreas Ivan zirkelte bei strahlend blauem Himmel am Alsenweg als Trockenübung Freistöße aufs verwaiste Tor, der von einem Kreuz-bandriss wieder komplett genesene Michael Schultz machte 50 Meter weiter eine zusätzliche Einheit mit Co-Trainer Benjamin Sachs. „Wenn ich darf, bin ich bereit“, sagte der Innenverteidiger des Fußball-Regionalligisten SV Waldhof Mannheim, der in der Partie am morgigen Freitagabend (19.30 Uhr, Carl-Benz-Stadion) gegen Eintracht Stadtallendorf nach gefühlt endlosen 319 Tagen Verletzungspause sein Comeback in der Fußball-Regionalliga feiern könnte.

Gegen den Dorfclub aus Mittelhessen ist ein Sieg absolute Pflicht, wenn die Mannheimer im Kampf um Relegationsplatz zwei nicht ins Hintertreffen geraten wollen. Nachdem die Partie des SVW am vergangenen Sonntag in Koblenz ausgefallen war, zog Rivale Kickers Offenbach am Montagabend mit einem 3:1-Sieg beim FSV Frankfurt bei nun einem Spiel mehr auf fünf Zähler davon, der SC Freiburg II ist nach dem 1:0-Erfolg gegen Steinbach punktgleich mit dem Waldhof. mm/ü