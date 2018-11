Ein immens wichtiger Heimerfolg

Zu einem immens wichtigen 26:24-Erfolg kamen die Badenliga-Handballer der HSG St. Leon/Reilingen am Sonntag in der Fritz-Mannherz-Halle gegen die TSG Wiesloch. Endlich wurden Einsatz und Engagement belohnt, wobei speziell ab Mitte der zweiten Hälfte ein Ruck durch das HSG-Team ging.

Dabei hatte es vor allem im ersten Durchgang lange Zeit danach ausgesehen, als könnten die Weinstädter die Punkte aus Reilingen entführen. Nach ausgeglichenem Spielbeginn, als beide Teams auf Augenhöhe agierten, setzte sich ab dem 7:7 mehr und mehr das effizientere Spiel der Gäste durch. Bedingt durch eine auffallend hohe Fehlerquote seitens der HSG wurde es dem Gegner relativ leicht gemacht, zu Torerfolgen zu kommen und sich abzusetzen. Eine sträflich nachlässige Defensive, die jegliche Aggressivität vermissen ließ, und eine Offensive ohne Durchsetzungsvermögen gepaart mit zahlreichen technischen Fehlern brachte den Gästen eine 15:9-Führung.

Gäste lange am Drücker

Erst gegen Ende des ersten Durchgangs kam die HSG durch drei blitzsauber herausgespielte Tore wieder auf 12:15 heran. Vor allem in der Offensive zeigte die TSG während der gesamten ersten Spielhälfte die bessere Raumaufteilung und das effektivere Zusammenspiel und düpierte die viel zu passiv wirkende Defensive der HSG ein ums andere Mal.

Auch im zweiten Spielabschnitt blieben die Gäste zunächst weiter am Drücker: Sie warteten mit ihren fast ans Zeitspiel gehenden Angriffen geduldig auf ihre Chance und gestalteten ihre Offensive sehr effektiv. Doch die Gastgeber ließen den Vorsprung nicht anwachsen, weil sie in der Offensive wenigstens phasenweise mit überlegtem Spiel zu ihren Torerfolgen kamen. Aber die zwischendurch wieder zu passive Defensive und manch technischer Fehler gestatteten es den Gästen, ihre Führung bis zum 17:20 zu halten.

Erst als die Gastgeber die Nachlässigkeiten in der Defensive abstellten und endlich technisch sauber und dynamisch mit viel Überlegung gespielt wurde, wendete sich das Spielgeschehen zugunsten der HSG. Mit viel Elan und Konzentration drehte das HSG-Team den 17:20-Rückstand in eine vorentscheidende 24:22-Führung und wurde schließlich für seinen großen Kampfgeist verdientermaßen belohnt. Am Ende stand ein verdienter Sieg für die HSG zu Buche, die sich dadurch etwas Luft im unteren Tabellendrittel verschaffte.

HSG: Gabrys, Jacobs; Bujdos (1), Rausch, Schmitt, Hühn, Fehringer, Y. Benetti, Manke (4), Decker (8/3), J. Menger (5), Kleinlagel (3), Scholl (5). krau

