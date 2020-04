Ein Kapitel schließt sich

Aufgrund der Corona-Pandemie sind in vielen Sportarten die Entscheidungen bereits gefallen. Nicht anders ist die Lage in der Rubrik „Blick ins Archiv“, allerdings gingen hierbei alle Wertungen planmäßig über die Bühne. Diesmal rufen wir die Schlagzeilen vom 25. April 2015 und 25. April 2009 in Erinnerung. Im Jahr 2010, das ursprünglich angesteuert werden sollte, fiel dieses Datum auf einen Sonntag.

25. April 2015: Mit dem Arena-Polo-Cup wurde das große Maimarkt-Reitturnier in Mannheim feierlich eröffnet. Weniger Grund zum Feiern hatten die Kicker des SV Sandhausen, die mit 0:2 gegen den 1. FC Nürnberg verloren. Dadurch zog der „Club“ an den Schwarz-Weißen vorbei. Auf der Platte bereitete sich die A-Jugend der HG Oftersheim/Schwetzingen auf die Qualifikation für die Bundesliga vor. Im Kader unter anderem dabei: Julian Zipf, der seine Karriere in dieser Saison zumindest vorläufig beendete und das Traineramt der Badenliga-Mannschaft übernehmen wird.

25. April 2009: Während die erste Mannschaft der HG in der 2. Handball-Bundesliga den ThSV Eisenach empfing und am Ende unglücklich mit 30:32 unterlag, schloss sich beim HSV Hockenheim ein Kapitel. Publikumsliebling Willi Schneider bereitete sich mit seiner Mannschaft auf sein voraussichtlich letztes Spiel vor. Zwei Mal war der damals 40-Jährige Torschützenkönig in der Kreisliga, doch nach einer Oberschenkelverletzung zog er es in Betracht, seine lange Karriere zu beenden. mjw

