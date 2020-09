In den letzten Jahren hatte man beim SV Rohrhof II in der Fußball-Kreisklasse B immer wieder darauf gehofft, in das Tabellenmittelfeld und auf einen einstelligen Tabellenplatz zu klettern. In diesem Jahr unternimmt die Elf von Trainer Daniel Bittmann mit nahezu unverändertem Personal einen neuen Anlauf.

Zwar liest sich der derzeit erspielte Bilanz mit einem Sieg bei zwei Niederlagen noch durchwachsen, doch die knappen Ergebnisse lassen darauf schließen, dass der SV Rohrhof II zur Konkurrenz aufgeschlossen hat. „Wir sind eigentlich auf dem richtigen Weg, haben am Wochenende aber leider immer den einen oder anderen Ausfall aus beruflichen Gründen“, erklärt Co-Trainer Jörg Unger. „Das soll aber keine Ausrede sein, wir müssen nur noch etwas mehr Konstanz reinbekommen.“

Meistens als Joker

Der Routinier schnürt mit seinen 54 Jahren noch immer regelmäßig die Fußballschuhe, beschränkt sich aber in diesem Jahr auf eine Rolle als Joker. „Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, und als Co-Trainer sehe ich meine Aufgaben eher an der Außenlinie“, so Unger. „Aber wenn ich gebraucht werde, bin ich auch für 90 Minuten da, was für mich auch kein Problem ist – egal, ob in Abwehr oder Sturm.“ Ein Allrounder im eigentlichen Fußball-Renten-Alter – doch Jörg Unger ist ein Vorbild, auch für die zahlreichen nachrückenden Akteure.

Ein kleines Lokalduell wartet auf Unger und den SV Rohrhof II am Sonntag. Gegner ist dann die TSG Eintracht Plankstadt II, die sich als neuformiertes Team immer mehr zusammenfindet. „Klar möchten wir da gewinnen und dafür werden wir alles tun“, sagt Unger. Logisch, denn durch einen Sieg könnten die Rohrhöfer die Plankstadter hinter sich lassen und es winkt gar der Sprung auf einen einstelligen Platz. wy

