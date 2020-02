Ein Oberliga-Derby ohne extrem große Spannung?

Die Rollen sind klar verteilt, die Ausgangslage ist fest definiert. Auf der einen Seite steht mit der HSG St. Leon/Reilingen ein hoch ambitionierter Gastgeber, dessen Handballerinnen sich auf ihrem Weg in Richtung 3. Liga nicht mehr aufhalten lassen wollen. Am anderen Ende der Gefühlsskala rangiert die HG Oftersheim/Schwetzingen, deren Weg zurück in die Badenliga schon fest vorgezeichnet

...