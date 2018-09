Ein Ostfriese als Motivator

Frank Löning hat seit Beginn der vergangenen Saison nur zwei Partien des SV Sandhausen verpasst – sei es zuhause im BWT-Stadion am Hardtwald oder auf den Plätzen auswärts. Gesehen hat der Fanbeauftragte des Fußball-Zweitligisten dennoch nicht viel von den Begegnungen. „Ich bin manchmal sieben bis acht Kilometer während der 90 Minuten auf den Rängen unterwegs, um unsere Anhänger zu betreuen“, sagt der ehemalige Stürmer, der von 2010 bis 2014 beim SVS gespielt hat.

„Meine Familie hat sich damals sehr wohlgefühlt, wir hatten eine schöne Zeit hier“, erzählt der 37-Jährige. Und deshalb gab es mit Manager Otmar Schork bereits früh Überlegungen, den Sympathieträger nach seiner aktiven Karriere in die Vereinsarbeit einzubinden. Als dann ein Fanbeauftragter gesucht wurde, war klar: Diese Stelle ist für Löning wie geschaffen. „Mein Auftreten, meine Bodenständigkeit und die Menschlichkeit kamen hier wohl gut an“, freut sich der gebürtige Ostfriese. „Ich war akzeptiert. Es passt einfach.“

Richtiger Schritt

Eigentlich wollte er ja noch ein bisschen länger kicken, aber Verletzungen bei seiner letzten Station Rot-Weiß Essen machten ihm einen Strich durch seine Planungen, beschleunigten den Einstieg beim SVS. Zuvor hatte aber noch der Familienrat getagt. Seine Frau Andrea sowie die Töchter Ayleen (13) und Kyra (9) waren der einhelligen Meinung: Wenn wir noch mal umziehen, dann nur nach Sandhausen. „Das war genau der richtige Schritt“, meint der Familienvater rückblickend. Und die Voraussetzung für den Start seiner neuen Karriere – mit dem Fußball, aber abseits des Spielfelds.

„Ich bin gemeinsam mit Gamze Bakcan das Bindeglied zwischen Verein und Fans“, beschreibt Löning seine Aufgabe, die er vom ehrenamtlich tätigen Stefan Allgeier übernommen hat. Doch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) verlangt auf dieser Position mittlerweile einen hauptamtlichen Mitarbeiter von sei- nen Proficlubs und Allgeier hat sich entschlossen, einer anderen Tätigkeit nachzugehen, mit der Arbeit als Fanbeauftragter kürzer zu treten. „So bin ich ins kalte Wasser gesprungen“, sagt Löning. Der SV Sandhausen hat 18 offizielle Fanclubs mit ungefähr 400 aktiven Mitgliedern. „Rund 70 bis 80 der aktiven Fans machen einen tollen Support“, lobt er. Das sind überwiegend Jungs und Mädels zwischen 16 und 35 Jahren aus Sandhausen und der unmittelbaren Region. „Wir müssen junge Menschen ansprechen“, ist Löning bestrebt, die aktive Fanszene weiterzuentwickeln. Die habe sich in der Vergangenheit manchmal unverstanden gefühlt, aber die Kommunikation sei schon viel besser geworden. „Mit unserem Slogan # Wir!EchtAnders # sind wir auf einem guten Weg. Auch die Dauerkartenaktion und die neu gegründete E-Sport-Abteilung helfen uns dabei. Außerdem haben wir in Kooperation mit dem Jugendzentrum eine Fahnenmalaktion gestartet, die Kinder durften ihre Exemplare beim Spiel gegen Union Berlin durchs Stadion tragen.“

Der ehemalige Fußballer empfindet es als Glück, dass er beim SV Sandhausen ein ruhiges Umfeld mit wenig Konfliktpotenzial vorfindet, denn als Fanbeauftragter begleitet er natürlich auch die Sicherheit im Stadion. Da wird er, wenn die Gemüter hochkochen, auch als Streitschlichter tätig. Oder er kümmert sich um einen Anhänger, der bei großer Hitze umkippt – als gelernter Krankenpfleger weiß er, was zu tun ist. „Wir tragen die Verantwortung für jeden einzelnen Zuschauer im Stadion“, findet er. „Und wir möchten jedem Besucher ein paar schöne Fußballstunden bieten.“ In diesen Tagen ist in dem Zusammenhang natürlich Pyrotechnik immer ein Thema, „aber das Problem ist bei uns überschaubar“. Im Vorfeld eines jeden Heimspiels finden ohnehin Sicherheitsbesprechungen mit Polizei und Security-Mitarbeitern statt, er hält Kontakt zu seinen Kollegen bei Gastvereinen.

Auch die Organisation von Fanbussen zu den Auswärtsspielen des SV Sandhausen und die Betreuung der Anhänger im gegnerischen Stadion gehören zu den Aufgaben von Löning und seiner Kollegin Gamze Bakcan. „Und falls unsere ehrenamtliche Behindertenbetreuerin mal nicht vor Ort sein kann, bin ich natürlich der Ansprechpartner.“

Jeder bekommt einen Platz

In den Busfahrten besteht allerdings eine seiner größten Herausforderung: „Wir haben zwar keine Wartelisten. Jeder, der mitmöchte, bekommt einen Platz. Aber je nach Gegner und Anstoßzeit fallen die Fahrten aus, weil wir nicht genug Teilnehmer zusammenkriegen“, bedauert der Fanbeauftragte. Das, so sein fester Vorsatz, soll sich bald ändern. Der 37-Jährige ist schon vor den Anhängern im gegnerischen Stadion, seine Kollegin Gamze Bakcan betreut dann die Busfahrer und steht im ständigen Austausch mit ihm. Löning selbst muss bei den Sicherheitsbesprechungen dabei sein, dann die Situation an den Eingangstoren beobachten. „Deshalb bin ich eigentlich nie beim Anpfiff im Stadion. Und danach gehe grundsätzlich im Gästeblock und schaue, dass für unsere Anhänger alles passt.“

Zum Heimspiel heute gegen den 1. FC Köln werden 4000 bis 6000 Fans der Domstädter erwartet. Die sehen – wie alle Gegner – am Eingang ihre Vereinsfahne. „Das gehört mittlerweile zu unserer Philosophie. Wir wollen signalisieren: Jeder ist hier willkommen“, erzählt er stolz. Auch Freundschaften mit anderen Clubs wie dem VfR Aalen haben sich entwickelt. Der Fanclub „Ligazwerg“ mit seinen sieben Mitgliedern sei in der Beziehung sehr aktiv.

Frank Löning hat in seinen fast 20 Jahren als Fußballprofi viele Stadien in der Republik gesehen. „Aber ich fahre zu jedem Spiel gerne, weil ich jetzt immer neue Seiten rund um eine Partie und die Organisation kennenlerne. Als Teil der Mannschaft bin ich ja nur in den Spielerbereich gekommen oder in die VIP-Räume, wenn ich verletzungsbedingt gefehlt habe.“ Zwar sieht er wenig von den Begegnungen – dafür aber vieles mit anderen Augen, worüber er sich als Stürmer keine Gedanken gemacht hat. Und das gefällt ihm.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.09.2018