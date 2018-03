Ein paar Fehler zu viel im 50:50-Spiel

Anzeige

Hadern mit Schiedsrichtern

Nach der Pause brach indes eine Zeit an, in der etliche aus dem Lager der HG – im Feld, an dessen Rand und auf den Rängen – ihren Unmut mit den Schiedsrichtern äußerten. Reihenweise musste Oftersheim/Schwetzingen Siebenmeterpfiffe (1:8) und Zeitstrafen (20:6 Minuten) hinnehmen. Trotzdem verkürzte der Außenseiter (15:13) und blieb bis in die Crunchtime (26:24/54.) dem Hausherren eng auf den Fersen. „Ein tückischer, gefährlicher Abstand in einem kniffligen Spiel“, befand Schurr später.

Denn genau zu diesem Zeitpunkt (und nicht nur dann), hatten die HG-Akteure zwei hochkarätige Gelegenheiten auszugleichen. „Immer wenn wir gute Chancen hatten dranzukommen, haben wir viel zu viele Fehler selbst gemacht“, sagte Hideg. „Geht der HG-Konter rein und wird das leere Tor getroffen, kann die Angelegenheit schnell kippen“, meinte Schurr, der seinen Torwart zeitweilig herausgenommen hatte. Der SVK hatte zweimal Glück, machte dann im Gegenzug „wichtige Tore“ (Schurr) zum 27:24 und 28:24 und somit den berüchtigten Sack zu.

„Nicht immer präsent genug“

Auch Polifka befand, die Partie sei „eng umkämpft gewesen, mit Höhen und Tiefen auf beiden Seiten“. In der entscheidenden Phase hätten seine Männer die Freien nicht rein gemacht und technische Fehler begangen. „Wir wollten in dieser Begegnung mehr Präsenz zeigen, das ist uns dann nicht immer geglückt.“

Tradition in Kornwestheim ist es, dass die Trainer jeweils einen Spieler des Gegners auszeichnen. Polifkas Wahl fiel auf Rechtsaußen mit exzellenter Wurftechnik Peter Jungwirth („Der beste Mann auf seiner Position in der Liga.“). Schurr dagegen nominierte mit Hideg „einen außergewöhnlichen Spieler, der viele Aktionen gesetzt hat“.

HG Oftersheim/Schwetzingen: Gabel, Unser: Barthelmeß, Messerschmidt, Jansen, Förch, Zipf, L. Sauer, Krämer, Suschlik, Mehl, A. Sauer, Körner, Fendrich, Hideg.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 19.02.2018