Es hatte sich abgezeichnet, jetzt ist es Gewissheit: Fußball-Regionalligist SV Waldhof muss seinen Kapitän ziehen lassen. Wie SVW-Trainer Bernhard Trares gestern auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den VfB Stuttgart II (Sonntag, 14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) bestätigte, verlässt Linksverteidiger Hassan Amin den Verein. Ziel des 26-jährigen afghanischen Nationalspielers ist Drittligist SV Meppen. Just der Club, gegen den die Mannheimer im vergangenen Mai in der Aufstiegsrelegation erst nach einem dramatischen Elfmeterschießen gescheitert waren.

„Wir haben mit ihm verhandelt und ihm ein Angebot gemacht. Wir hätten ihn gerne behalten, er ist ein wichtiger Spieler mit einem guten Charakter. Es ist immer schade, wenn Spieler, die man gerne gehalten hätte, den Verein verlassen, aber auch der Waldhof hat irgendwo eine finanzielle Grenze“, kommentierte Trares den schmerzlichen Verlust eines absoluten Leistungsträgers.

Super-Job gemacht

Amins Vertrag am Alsenweg läuft am Saisonende aus. Heiner Beckmann, der Sportliche Leiter der Emsländer, bestätigte den Transfer. Amin erhält nach seinen Angaben in Meppen einen Vertrag bis 2020. Bedenken, dass sich der Transfer negativ auf die Leistung des Darmstädters im Saisonendspurt auswirken wird, hat der Coach nicht: „Hassan hat hier einen Super-Job gemacht und wird bis zum letzten Tag alles für das Team geben.“ Der 26-jährige Linksverteidiger war im Sommer 2016 vom 1. FC Saarbrücken nach Mannheim gewechselt.