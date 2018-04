Ein Schritt fehlt SV noch zum Klassenerhalt

Anzeige

Kenan Kocak lobte gestern den kommenden Gegner SV 98 Darmstadt in den höchsten Tönen und das sehr ausführlich: „Die haben eine individuell starke, körperlich robuste Mannschaft und sind auf allen Positionen sehr gut besetzt“, schwärmte er regelrecht, bezeichnete die Defensivspieler Romain Bregerie und Aytac Sulu als „echte Waffen“ und freute sich, dass sein in der Winterpause zurückgekehrter Trainerfreund Dirk Schuster wieder Stabilität beim SV 98 reingebracht habe. Der stark abstiegsbedrohte Vorletzte der 2. Fußball-Bundesliga sei also am morgigen Samstag (13 Uhr, BWT-Stadion am Hardtwald) ein echter Prüfstein für seinen SV Sandhausen, der selbst jeden Zähler für den endgültigen Klassenerhalt braucht.

So umfassend wie Kocak über den nächsten Gegner referierte, so kurz angebunden war er, als es um die Zukunft seiner eigenen Person ging: „Ich habe mich noch nie zu Spekulationen geäußert und werde das auch weiterhin nicht tun“, sagte der der 37-Jährige, als er auf die kursierenden Gerüchte bezüglich eines Interesses von Erstligist Eintracht Frankfurt (wir berichteten) angesprochen wurde. Beim SVS hat Kocak noch einen Vertrag bis 2020, der allerdings eine Ausstiegsklausel beinhalten könnte.

Kocak schätzt Schuster

Gestern lag aber – wie immer – der Fokus des SVS-Chefcoachs auf dem bevorstehenden Spiel und dem Gegner, dessen Trainer er besonders schätzt, denn er hospitierte während seiner Trainerausbildung bei Dirk Schuster während dessen ersten Engagements in Darmstadt: „Ich schätze Dirk nicht nur als Trainer, sondern auch als Menschen und wünsche ihm und seinem Trainerteam weiterhin viel Erfolg – nur nicht am Samstag gegen uns.“ Vor dem Heimspiel gegen die Südhessen kann Kenan Kocak personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Bis auf die Langzeitverletzten Tim Kister und Ken Gipson seien alle Spieler fit. Einzig Mirco Born musste aufgrund von Leistenproblemen in dieser Woche pausieren. Derweil machen Philipp Klingmann und Robert Herrmann weiter Fortschritte im Training, sind derzeit aber noch keine Option.