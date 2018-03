Ein Sieg gegen Familie Maier

Anzeige

Im letzten Auswärtsspiel der Saison tritt Frauen-Badenligist TTC Ketsch heute um 18.30 Uhr beim Tabellenvorletzten TTV Kappelrodeck an.

Im Hinspiel musste der TTC hart kämpfen, um 8:5 zu gewinnen. „Die Familienmannschaft, bestehend aus Ursula Maier und den Töchtern Vanessa und Juana plus Astrid Seiler, hat einen enormen Kampfgeist“, erinnert sich TTC-Mannschaftsführerin Jessica Reinbold an die schwierige Partie. Kathrin Thome fällt weiter aus, so dass Melanie Berger, Jasmina Simon, Jessica Reinbold und Mona Kusterer zum Einsatz kommen. Zwei Punkte sind fest eingeplant, um Relegationsplatz zwei zu sichern. Da Verfolger TTF Rastatt noch gegen Spitzenreiter TTC Weinheim spielen muss, stehen die Chancen dafür bestens. Ketsch hat nach der Partie in Kappelrodeck noch Heimspiele gegen Gamshurst und St. Georgen.

Hoffnungsvolle Oftersheimer

In der Männer-Badenliga ist die TTG EK Oftersheim heute um 18 Uhr beim Tabellenzweiten TTC Odenheim klarer Außenseiter. Michael Pfeifer, Sebastian Geisert und Christian Back, der schon Zweitligaerfahrung hat, und Co. stellen ein sehr starkes Team, das das Hinspiel mit 9:3 gewonnen hat. „Wir wollen unsere gute Spieldifferenz möglichst nicht allzu sehr verschlechtern“, hofft Stefan Berlinghof zumindest auf eine möglichst knappe Niederlage.