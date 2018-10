Ein Sieg im Kellerduell ist quasi Pflicht

Fußball-Landesligist FV Brühl empfängt bereits am heutigen Samstag um 15 Uhr den TSV Kürnbach. Die TSG Eintracht Plankstadt muss am Sonntag beim VfL Kurpfalz Neckarau antreten. Die Spvgg 06 Ketsch bestreitet ebenfalls eine Auswärtspartie beim FC Türkspor Mannheim und die SG ASV/DJK Eppelheim ist bei der SG Hemsbach zu Gast. Alle drei Spiele finden am Sonntag, um 15 Uhr statt.

