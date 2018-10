Ein Sieg ist Pflicht für Eppelheim

Beim VKC Eppelheim soll nach dem Erfolg in Kuhardt nun auch die Hürde beim Tabellenelften SKC Monsheim genommen werden (morgen, 14.30 Uhr). Nach einem Auftaktsieg gegen Ettlingen konnten die Gastgeber kein Spiel mehr gewinnen, verloren zuletzt sogar mit acht Kegeln in Lampertheim. Es wird schwer, bei vier Direktabsteigern die Klasse zu halten.

„Monsheim hat den niedrigsten Heimschnitt der Liga, von daher wird mit den ganz großen Ergebnissen nicht zu rechnen sein“, meinte Gunther Dittkuhn, „aber für uns ist dort ein Sieg Pflicht.“ Er warnt jedoch davor, dass Monsheim nach der knappen Niederlage in Lampertheim besonders motiviert sein könnte. Nach dem Geisterspiel ohne Kulisse in Kuhardt hoffen die Eppelheimer wieder auf mehr Zuschauer. Aufgrund von Brandschutzvorschriften dürfen nur 20 Personen gleichzeitig die Anlage in Kuhardt betreten. Mit zwölf Spielern, dem Schiedsrichter und den Betreuern bleibt da für Fans kein Platz. Ein Zustand, der jahrelang nicht beanstandet wurde, den Kuhardt selbst auch sehr bedauert, der aber nicht geändert werden kann.

Marlo Bühler dürfte nach seinem Urlaub wieder ins VKC-Team zurückkehren. Im Vorjahr gab es in Monsheim einen ganz klaren Sieg, „wir wollen uns wieder in Bestform präsentieren“, sagt Dittkuhn.

Dritter gegen Letzter

Für den Tabellendritten Frei Holz Plankstadt geht es morgen um 14 Uhr zum Tabellenletzten SG Ettlingen. Bei den Ettlingern lief bisher gar nichts zusammen. Auswärtsschwach war das Team schon immer, doch jetzt werden sogar zu Hause die 6000 Kegel verfehlt. Die SG spricht bei null Punkten selbst von der allerletzten Chance, mit einem Sieg gegen Plankstadt das Ruder noch herumzureißen, sonst könnten wohl schon die Planungen für die 2. Liga beginnen.

„Die stehen mit dem Rücken zur Wand, aber genau hier liegt auch die Gefahr für uns“, warnte FH-Akteur Rainer Nord. Angeschlagene Gegner seien schließlich immer besonders gefährlich, zudem spielen die Ettlinger gerade gegen Frei Holz immer besonders gut. Doch Plankstadt ist nach den jüngsten Erfolgen selbstbewusst genug, damit umgehen zu können. Dass ein Ergebnis von weit über 6000 Kegeln nötig sein wird, wissen alle. Die Bahnen in Ettlingen geben das auch her.

Nord noch nicht bei 100 Prozent

Rainer Nord selbst hofft nach seiner Verletzung auf Besserung. „Ich war gegen Aschaffenburg noch nicht ganz bei 100 Prozent, konnte aber endlich schmerzfrei spielen.“ Sportwart Andreas Tippl fordert, den Gegner von Beginn an unter Druck zu setzen, und Vorsitzender Thorsten Vörg blickt in die Zukunft. „Ein Sieg in Ettlingen wäre immens wichtig, denn danach folgen gegen Rot-Weiß Sandhausen und beim VKC Eppelheim richtig schwere Spiele.“

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.10.2018