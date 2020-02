Ein starker Neuzugang

Das KMP-Honda-Racing-Team aus Ketsch ist mit dem letzten Neuzugang startklar für die Motocross-Saison 2020: In der 450er Klasse startet künftig Vsevolod Brylyakov (Bild) für die Ketscher in der Weltmeisterschaftsserie MXGP.

Der Russe Vsevolod mit seinem Spitznamen „Beast from the East“ hat schon einige MXGP-Rennen absolviert und Erfolge erzielt. Er freut sich auf die kommende Saison: „Ich bin hochmotiviert und fokussiert. Die ersten Trainings mit dem neuen Bike haben mich noch mal extra gepusht, da es super läuft und ich mich total wohl fühle. Schon jetzt vielen Dank an das gesamte Team für die herzliche Aufnahme und ich freue mich in Frankenbach das erste mal an Start gehen zu dürfen.“

Teamchef zufrieden

Teamchef Alexander Karg ist sehr zufrieden mit der Personalie: „Mit Vsevolod haben wir einen weiteren starken Fahrer für die Saison 2020 und wir hoffen mit unseren Fahrern, wieder einige Punkte bei den ADAC-MX-Masters, aber auch in der MXGP einfahren zu können. Das komplette Team ist motiviert und kann es kaum abwarten, wieder auf der Strecke zu sein.“ zg/Bild: KMP

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.02.2020