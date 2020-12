Dass eine E-Jugend-Mannschaft ein Double feiern kann, kommt auch nicht alle Tage vor. Sowohl mit der E1- als auch mit der E2-Jugend erreichte der SV Rohrhof in der abgebrochenen Fußball-Herbstrunde die Staffelmeisterschaft. Beide Teams blieben in ihren Ligen ungeschlagen und gar jeweils ohne Punktverlust.

„Wir sind in das erste Jahr nur mit einem E-Jugend-Team gestartet und wurden dort schon ungeschlagen Staffelsieger“, berichtet Thomas Weber, der gemeinsam mit Thomas Zedler und Alexander Weber den gemischten Jahrgang 2010/2011 trainiert. Mit der Zeit kamen immer mehr neue Spieler dazu, so dass in dieser Saison zwei Mannschaften gemeldet werden konnten.

Und die mischten die Konkurrenz gehörig auf. Die E1-Jugend erzielte am Ende ein Torverhältnis von 37:8 in vier Spielen, teilte sich mit dem ebenfalls viermal siegreichen SC Rot-Weiß Rheinau Platz eins und verwies den FV 08 Hockenheim auf den dritten Tabellenrang. „Wir sind ein super Team und die Jungs sind unheimlich fußballverrückt und fehlen in so gut wie keinem Training“, gibt Weber einen Einblick in das Erfolgsrezept der Rohrhofer Nachwuchskicker. „Wir versuchen, die Tore auch immer schön herauszuspielen. Wir vom Trainerteam freuen uns über eine schöne Vorlage oftmals mehr als über das Tor.“

Torverhältnis von 48:7

Die E2-Jugend durfte vor dem Corona-Abbruch gar fünfmal spielen und feierte ein Torverhältnis von 48:7 Treffern. Direkt hinter der E2 des SV Rohrhof landete die SpVgg Ilvesheim II auf Rang zwei und der SC Olympia Neulußheim auf Platz drei. Derzeit ist die Aktivität der Spieler jedoch stark eingeschränkt. Weber berichtet: „Momentan halten sich die Jungen mit Laufen oder Kicken mit den Eltern fit. Das hat auch schon im ersten Lockdown super funktioniert. Die Spieler kamen fast alle mit einer guten Kondition zurück.“

Für den Fall, dass die Verordnungen und der Verband eine Frühjahrsrunde für die Jugendspieler ermöglichen, wollen die Rohrhofer bereits den nächsten Schritt gehen und die E1 und E2 dann schon als D2-Jugend antreten lassen. „Die Spieler sollen sich an das Abseits und das größere Spielfeld gewöhnen, damit wir im nächsten Sommer gleich Kreisliga-Qualifikation spielen können“, verrät Weber. Ebenfalls ordentliche Ergebnisse erzielte die E3-Jugend des SV Rohrhof, die in Staffel 11 ebenso den dritten Platz belegte wie die E4 in der Staffel 12.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.12.2020