Am Ende des Kampftages reichte es für die Schwetzinger in der Gesamtabrechnung zum 3. Platz, den sie sich gegen die starke Konkurrenz erkämpft hatten. Das sah auch Clubchef Jürgen Pfau so: „wir haben tollen Sport gesehen und unser Team hat sich stets gut präsentiert und alles in die Waagschale geworfen. Der dritte Rang ist für uns ein überaus erfreuliches Ergebnis, den wir entsprechend feiern werden. Das haben sich die Männer verdient.“ ako

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 17.05.2018