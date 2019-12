Die These, dass der Sport die schönsten Geschichten schreibt, ist so abgedroschen wie „Last Christmas“ im aktuellen Vorweihnachtsprogramm der Radio-Sender. Und dennoch: Was Kevin Koffi am Samstag beim 4:3 (2:3)-Erfolg des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim gegen den Chemnitzer FC widerfuhr, lässt sich eben nicht anders als ein Waldhöfer Weihnachtsmärchen beschreiben, das selbst den stets nüchtern wirkenden SVW-Trainer Bernhard Trares zu einem beseelt wirkenden Romantiker werden ließ. „Wenn man dieses Drehbuch für Kevin hätte schreiben wollen, wäre es wohl das mit einem Happy End, an dem letztlich zwei Liebende zueinander finden“, meinte der 54-Jährige nach dem ersten Waldhof-Heimsieg seit Ende August.

Die Gegenpole dieser Love-Story waren bislang die Sehnsucht des Stürmers nach Erfolg und die stets vernagelten Tore des Gegners. Doch am Samstag wurde der Bann gebrochen: Koffi hatte zwei Minuten nach seiner Einwechslung (83.) seine Rolle als Joker perfekt interpretiert, einem verrückten Sport-Spektakel mit einem 2:3-Pausenrückstand die Krone aufgesetzt und mit dem Treffer zum Endstand dafür gesorgt, dass der Aufsteiger auf einem herausragenden dritten Platz überwintert. All das wäre für sich alleine genommen schon bemerkenswert genug gewesen, doch mit der Vorgeschichte des Ivorers bekam dieser perfekte Abschluss des blau-schwarzen Fußballjahres natürlich eine ganz besondere Note.

„Kein besserer Zeitpunkt“

Schließlich war der 33-Jährige als Torschützenkönig der Regionalliga von der SV Elversberg zum SV Waldhof gekommen, geriet mit vergebenen Chancen, verweigerten Elfmetern und vermeintlichen Abseitstoren mittlerweile aber fast schon zur tragischen Figur. Dass Koffi in dieser Saison noch trifft, war so wahrscheinlich, wie ein Kartenspiel so zu mischen, dass es in der richtigen Reihenfolge liegt. Dennoch gab sich der Angreifer nie auf, glaubte an sich – und wurde belohnt. Sein Treffer ließ das Carl-Benz-Stadion mit den 8905 Fans explodieren, die ganze Mannschaft samt der kompletten Bank rannte auf die andere Seite des Spielfelds. Und dass der endlich erlöste Siegtorschütze nach der Partie mit den Fans auf dem Zaun feiern durfte, war natürlich Ehrensache. „Er hätte keinen besseren Zeitpunkt wählen können, um dieses Tor zu machen“, freute sich Linksverteidiger Marcel Hofrath mit seinem Teamkollegen, Marco Schuster zog den imaginären Hut vor dem glückseligen Stürmer. „Er hat nie aufgehört, dafür zu arbeiten.“

Und der Torschütze selbst? Der versuchte zunächst, seine Emotionen zu sortieren. „Ich habe schon viel erlebt und bereits einige Tore gemacht – aber das war schon etwas ganz Besonderes“, genoss Koffi die Tatsache, am Ziel seiner Träume angekommen zu sein. „Das war das schönste Weihnachtsgeschenk. Für mich und auch für die Fans, die immer an mich geglaubt haben“, strahlte der an der Elfenbeinküste groß gewordene Profi und hofft auf weitere Erfolgserlebnisse im neuen Jahr: „Das erste Tor war das schwierigste. Ich hoffe, dass jetzt der Kopf endlich frei ist und ich weiter treffen und dem Team helfen kann.“ Koffis Sternstunde ließ fast vergessen, mit welcher Mentalität sich der SVW mal wieder in ein Spiel zurückkämpfte. Mounir Bouzianes Führung (16.) war trügerisch, nach zwei Patzern von Keeper Timo Königsmann („die gehen klar auf mich“), die Rafael Garcia (18.) und Philipp Hosiner (27.) nutzten, lag der SVW zurück. Selbst der Ausgleich von Kevin Conrad war nicht genug (39.), weil erneut Hosiner (44.) den Mitaufsteiger zur Pause vom Auswärtssieg träumen ließ. Doch weil Trares das System auf eine 4:4:2-Formation umstellte, den an diesem Tag mit einem „Champions-League-Fuß“ (Trares) ausgestatteten Arianit Ferati einwechselte und Maurice Deville per Distanzschuss zum 3:3 (53.) die individuelle Klasse im Waldhof-Kader unterstrich, war der Boden für Koffis Wintermärchen bereitet.

Das wurde auf der Weihnachtsfeier zwar ausgiebig gefeiert, auch die Momentaufnahme auf dem Relegationsplatz dürfte für Gesprächsstoff gesorgt haben. Neue Ziele wollen sich die Waldhöfer aber erst dann setzten, wenn der Klassenerhalt unter Dach und Fach ist. „Dafür müssen wir noch ein bisschen was tun“, blickte Mittelfeldmann Schuster gewohnt vorsichtig auf die magische 45-Punkte-Marke, von der die Mannheimer noch vier Siege entfernt sind. Doch wie Märchen auf dem Waldhof geschrieben werden, hat Kevin Koffi am Samstag schon einmal vorgemacht.

