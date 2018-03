Ein weiterer Schritt in Richtung „Sonnenplatz“

Anzeige

Aufreibende Schlussphase

Carmen Moser eröffnete den Torreigen, doch ihre Trefferausbeute hielt sich in Gröbenzell in Grenzen. Dafür bestach sie mit ihrer Passqualität und bereitete zehn Tore für ihre Mitspielerinnen vor. Torgefährlicher als zuletzt traten Spielmacherin Samira Brand und „Hexe“ Sina Michels auf. Und auch auf die Außen Rebecca Engelhardt und Sophia Sommerrock war in entscheidenden Szenen Verlass. Genauso wie bei Saskia Fackel, die ihre sieben Siebenmeterwürfe – bis auf den letzten – sicher im Gröbenzeller Tor unterbrachte.

Mit 4:1 erwischten die Bären einen guten Start, doch Gröbenzell blieb dran. Erst nach dem 5:5 in der zehnten Minute drehte Ketsch auf, als sie ihre Gegenstoßstärke demonstrierten und mit 12:7 deutlich in Führung gingen. Beim 19:13 in der 40. Minute sah alles nach einem Spaziergang für die Gäste aus, ehe Gröbenzell es noch einmal wissen wollte und auf zwei Tore herankam. In der Schlussphase behielten die Bären-Ladies aber die Nerven und sicherten sich zwei wichtige Auswärtspunkte.

Kurpfalz-Bären: Stockhost, Melching; Michels (4), Brand (4), Sommerrock (3), Marmodee, Fackel (8/6), Michl, Moser (2), Engelhardt (3), Fabritz (2), Eckhardt (1). ihb/zg

