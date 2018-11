Ein Wiedersehen mit Willi Schöneck

Das Unentschieden des Fußball-Verbandsligisten SV 98 Schwetzingen gegen TSV Wieblingen war nicht Fisch und nicht Fleisch und vermasselte dem Schwetzinger Neutrainer Kevin Knödler, der vor dem Kellerduell drei Punkte einforderte, einen besseren Einstand. „Bis zur 82. Minute war alles im grünen Bereich. Dann haben wir uns durch eine Unachtsamkeit bei einer Standardsituation, um den verdienten Lohn gebracht“, blickt Knödler zurück.

Jetzt gibt im ersten Rückrundenspiel am Samstag um 14.15 Uhr der Ligaprimus SV Sandhausen U 23 seine Visitenkarte im Stadion an der Ketscher Landstraße ab. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit SV 98-Urgestein Willi Schöneck, der als Co-Trainer des SVS II auf der Gegenseite agiert. „Klar schlagen bei dieser Partie wieder zwei Herzen in meiner Brust. Aber mein Arbeitgeber ist jetzt Sandhausen. Natürlich drücke ich meinem Heimatverein für die Rückrunde fest die Daumen, dass er aus dem Tabellenkeller herauskommt.“

Sandhausen geht als klarer Favorit in die ungleiche Begegnung und wird mit sehr viel Selbstvertrauen nach Schwetzingen anreisen. „Wir müssen versuchen über den Kampf ins Spiel zu finden, dabei aber auch spielerische Akzente setzen“, fordert Knödler von seinen Mannen ein.

Beste Offensive der Spielklasse

Sandhausen verfügt mit 47 Treffern über die beste Offensivabteilung der Liga. Jahn Dahlke (11 Tore), Benjamin Sailer (9) und Prince Jubin (7) zeigten sich bisher am treffsichersten und werden besonders zu beachten sein. Einer der großen Stützen in der Mannschaft der Gäste ist auch der junge Torhüter Nicolas Kristof, der schwer zu überwinden sein wird.

Rückblende: Im Vorspiel – noch unter Trainer Gernot Jüllich – bot der SV 98 in den ersten 45 Minuten eine starke Leistung und lag bis zur Pause durch den Treffer von Thomas Can in Führung. Schwetzingen wurde dann aber durch den Platzverweis von Sergen Sertdemir in der 30. Minute entscheidend geschwächt und verlor am Ende noch mit 1:5.

Diese hohe Niederlage will man beim neuerlichen Aufeinandertreffen tunlichst vermeiden. Ob Knödler Umstellungen gegenüber dem letzten Spiel vornehmen wird, soll sich erst beim letzten Trainingseindruck entschieden.

Neben Jonas Can und Sergen Sertdemir reiht sich nun auch noch Burak Cavdaro mit einer starken Fußprellung, die er sich im Spiel gegen Wieblingen zuzog, in die Verletztenliste des SV 98 ein.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.11.2018