Einbruch nach der Pause

In der ersten Hälfte war die Welt noch in Ordnung für den Fußball-Landesligisten Spvgg 06 Ketsch, denn er führte in der Auswärtsbegegnung bei der SGK Heidelberg durch das Tor von Leonce Eklou mit 1:0 (14.) und war auch klar das bessere Team. Doch im zweiten Spielanschnitt brachen nach der 2:1-Führung der Platzherren (56.) bei der Ketscher Mannschaft wieder alle Dämme bei der 1:4-Klatsche. Mit 23 Gegentoren in sieben Begegnungen avanciert die Eissler-Elf derzeit zur Schießbude der Liga.

Die Ketscher hatten nach dem Führungstor weitere Chancen, um höher in Führung zu gehen. Eklou vergab zwei Minuten nach seinem Tor eine gute Einschussmöglichkeit. Neuzugang Kerim Öztürk sah bei seinem strammen Schuss aus 15-Metern den Kirchheimer Torwart Lars Lichtenberger auf dem Posten (25.). Erst kurz vor dem Seitenwechsel datierte die erste nennenswerte Torchance des Gastgebers (43.).

Zwei Minuten nach dem Seitenwechsel versenkte Berkan Demiröz einen Freistoß zum 1:1-Ausgleich im Ketscher Netz. „Ich hatte in der Halbzeitpause meinen Spielern klar gemacht, dass Kirchheim jetzt bestimmt stärker aufkommt und wir konzentriert unser Spiel wie in der ersten Halbzeit beibehalten müssen. Doch dann gleich eine Unachtsamkeit, die zum Gegentreffer führte und schon knickte unsere Mannschaft wie ein Taschenmesser zusammen“, ärgerte sich der Ketscher Trainer Frank Eissler und musste in der Folgezeit mit ansehen, wie seine Protagonisten regelrecht in Schockstarre verfielen. „Das ist bei uns eine reine Kopfsache, wenn wir ein Gegentor kassieren, dann gehen im Kollektiv die Köpfe bei uns runter. So wird es schwer da unten herauszukommen“, kommentierte Sören Ruder, der in der ersten Halbzeit hinten seinen Laden noch gut zusammenhielt. Die Kirchheimer, die in der ersten Halbzeit wenig Erbauliches boten, profitierten jetzt von den Schwächen der 06er.

„Bei uns ist keiner da, der einmal die Ärmel hochkrempelt und sich zumindest gegen die Niederlage stemmt“, war der Spielausschussvorsitzende der Spvgg. Naim Rexha stocksauer, nach dem blutleeren Auftritt seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit.

