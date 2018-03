Anzeige

Schon einige Große geärgert

Der deutsche Meister VKC Eppelheim spielt morgen um 14.30 Uhr beim SKC Monsheim. Die Pfälzer sind punktgleich mit Plankstadt und in Sachen Klassenerhalt auch noch nicht aus dem Schneider.

Die Eppelheimer möchten ihre weiße Weste behalten, müssen dies aber ohne Marlo Bühler und Jan Jacobsen versuchen, denn beide stehen aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung. „Es wird nicht leicht in Monsheim, denn die haben schon einige der großen Mannschaften geärgert“, meinte Jürgen Cartharius. Die Mannschaften von Rot-Weiß Sandhausen und des TV Haibach mussten sich dort geschlagen geben, insgesamt nur zwei Heimniederlagen gab es für die Monsheimer. Die Motivation, das Ziel einer niederlagenlosen Saison zu erreichen, ist bei den Eppelheimern nach wie vor spürbar.

„Wir biegen auf die Zielgerade der Saison ein und wollen trotz der vorzeitigen Meisterschaft noch einen Endspurt hinlegen“, sagte Gunther Dittkuhn. Abzuwarten bleibt, ob sich alle von der Grippe betroffenen Spieler in der Pause regeneriert haben.

Wolfring muss passen

Martin Wolfring, der in Sandhausen seinen Einstand feierte, ist nicht einsatzbereit. Trainer Matthias Ebert erinnert an die Partie des Vorjahres, in der der VKC Eppelheim nur mit 14 Kegeln auswärts in Monsheim gewinnen konnte.

Maßgeblich verantwortlich für den Sieg waren damals Lars Ebert und Daniel Aubelj. Bei Monsheim ist Daniel Krüger (Platz zwölf der Einzelschnittliste) der absolute Leistungsträger.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.03.2018