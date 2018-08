Eine klare Angelegenheit

In der Fußball-Landesliga kam die Spielgemeinschaft ASV/DJK Eppelheim beim FC Türkspor Mannheim mit 0:4 (0:2) unter die Räder.

In der ersten Hälfte stellten die Gastgeber aus der Quadratestadt das eindeutig bessere Team. Haarsträubende Fehler in der Abwehr und im Spielaufbau ermöglichten den Mannheimern immer wieder Torchancen. Yusuf Demirici verwandelte schließlich in der 21. Minute eine präzise Hereingabe per Kopf zum 1:0. Nach einem langen Ball wehrte die Eppelheimer Abwehr das Leder zu kurz ab, doch Oguzhan Yildirim erzielte mit einem Volleyschuss aus 16 Metern die verdiente 2:0-Pausenführung.

Hofbauer mit Chance

Auch nach der Pause wurde das Eppelheimer Spiel nicht besser. Trotzdem hatte Marcel Hofbauer in der 47. Minute den Anschlusstreffer auf dem Fuß, aber seine Hereingabe trudelte an der Linie entlang. In der 61. Minute dann die Vorentscheidung: Nach einem Querpass in der Abwehr erlief sich Özdemir Gürsoy den Ball und schoss zum 3:0 ein. Zehn Minuten später nutzte Türkspor Mannheim einen klassischen Konter zum 4:0 durch Oguzhan Yildirim. In der Folge ließ Türkspor Ball und Gegner laufen und gewann verdient die erste Landesligapartie. ms

ASV/DJK Eppelheim: Machmeier; Fenyö, Köbler (46. Treiber), Neusser, Skandik (62. Beisel), Hofbauer, Hilger, Bauer, Grün, Greulich, Martin (70. Baumann).

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.08.2018